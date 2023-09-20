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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Дефенса и Хустисия
2:0
Конец матча
Тигре
0'
30' Желтая карточка
Sebastian Prieto
1:0
68' Гол
Пратто Лукас
77' Желтая карточка
Кастеллани Гонсало
2:0
85' Гол
Nicolas Tripicchio
90'+7
23
Болонья
Энрике
4
Nicolas
Tripicchio
2
Малатини
Хулиан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
7
Manuel
Duarte
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
30
Рохас
Сантьяго
24
Martin
Garay
3
Рохас
Роберт
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
11
Кастро
Алексис
32
Парадела
Хосе
31
Лопес
Ренцо
18
Blas
Armoa
Дефенса и Хустисия
4-3-3
Тигре
4-3-1-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Тигре

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
К
0:0
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:0
П
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
0:0
П
2:1
КА
4:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.29
0.2

Среднее время на гол

70
450

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
135

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 2 0.4
Пратто Лукас 2 0.4
Nicolas Fernandez I 1 0.2
Manuel Duarte 1 0.2
Сото Алексис 0 0
Gaston Togni 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 1 0.2
Рохас Роберт 1 0.2
Кастро Алексис 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллани Гонсало 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Пратто Лукас 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Dario Caceres 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Jonathan Beron 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prediger II 2 0
Меносси Лукас 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Рохас Роберт 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Martin Garay 1 0
Парадела Хосе 1 0
Молинас Аарон 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1
Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0
Тигре
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0
Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Тигре

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Велес Сарсфилд
 1:1 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 1 - 1 5
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 1:1 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Велес Сарсфилд
 1:1 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Арсенал Саранди
 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Велес Сарсфилд
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
10.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 3
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    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Николас Фернандес уходит с поля. Пратто Лукас выходит вместо него
    • 30'
      Sebastian Prieto получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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