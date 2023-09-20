Тур: 5.
0:0
Второй тайм: 50'
0'
33' Желтая карточкаJalil Elias
34' Желтая карточкаEros Mancuso
45' Желтая карточкаGonzalo Lujan Melli
Ход матча
33'
34'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Eros MancusoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
18 Juan Guasone
-
40 Axel Atum
-
47 Javier Urzua
-
11 Deian Veron
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Elias Baez
-
-
17 Elian Irala
-
-
-
49 Diego Perea
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо Альмагро
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
25 матчей
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.93
0.91
Среднее время на гол
96
99
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
0.96
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
93
86
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|1
|0.2
|Маньома Алексис
|1
|0.2
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.2
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|4 (1)
|0.8
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.2
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|1
|1
|Рафа II
|1
|1
|Барейро Адам
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2
Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|9.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Christian Baez
|3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|3