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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Эстудиантес Ла Плата
0:0
Второй тайм: 50'
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
33' Желтая карточка
Jalil Elias
34' Желтая карточка
Eros Mancuso
45' Желтая карточка
Gonzalo Lujan Melli

Ход матча

33'
 
Jalil Elias
34'
Eros Mancuso
 
45'
 
Gonzalo Lujan Melli
46'
 
Ivan Leguizamon
Cristian Nahuel Barrios
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
4.00
2.85
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5.10
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Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
32
Фернандес
Федерико
30
Jorge
Rodriguez
I
14
Eros
Mancuso
19
Маньома
Алексис
7
Соса
Хосе
5
Аскасибар
Сантьяго
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
13
Баталья
Аугусто
6
Карлос
Санчес
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
5
Jalil
Elias
8
Марони
Гонсало
21
Malcom
Braida
11
Барейро
Адам
18
Джиротти
Федерико
10
Cristian
Nahuel
Barrios
Эстудиантес Ла Плата
3-5-2
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо Альмагро

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

25 матчей

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
2:0
КПЛ
0:2
КДМЗ5
0:0
КДМЗ5
2:0
С
1:1
С
1:1
К
1:3
С
1:3
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
0:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

0.93
0.91

Среднее время на гол

96
99

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

0.96
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

93
86

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 1 0.2
Маньома Алексис 1 0.2
Mauro Menzdez 1 (1) 0.2
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 4 (1) 0.8
Джиротти Федерико 1 (1) 0.2
Рамирес Гастон 0 0
Марони Гонсало 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 2 0
Eros Mancuso 2 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Juan Guasone 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Nicolas Palavecino 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 1 1
Рафа II 1 1
Барейро Адам 1 1
Кампи Гастон 2 0
Jalil Elias 2 0
Марони Гонсало 1 0
Malcom Braida 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2
Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Велес Сарсфилд
 1:1 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 1 - 1 5
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 1:1 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Велес Сарсфилд
 1:1 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Арсенал Саранди
 1:1 3 0 1 2 3 - 6 1
9.
Велес Сарсфилд
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
10.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кристиан Науэль Барриос уходит с поля. Ivan Leguizamon выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Гонсало Лухан Мелли получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Эрос Манкузо получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Джалил Элиас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
4.00
2.85
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5.10
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Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

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Эстудиантес Ла Плата
Сан-Лоренсо Альмагро
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