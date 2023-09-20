Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
47 Luca Raffin
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
41 Javier Ruiz
-
27 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.63
Среднее время на гол
67
144
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.78
Среднее время на гол
55
115
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.47
0.71
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
127
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|1
|0.2
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.2
|Кампас Хаминтон
|1
|0.2
|Carlos Quintana
|0
|0
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|3 (1)
|0.6
|Alexis Conelo
|1
|0.2
|Исла Маурисио
|1
|0.2
|Ayrton Costa
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комар Хуан
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Перес Дамиан
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
3
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
100%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0
Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|3
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|3