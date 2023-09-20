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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
22' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
36' Желтая карточка
Braian Martinez
40' Желтая карточка
Christian Baez
0:1
45' Гол
Christian Baez
68' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
1:1
76' Гол
Кампас Хаминтон
82' Желтая карточка
Агилар Фелипе
90'+6
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
31
Facundo
Aguero
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
30
Tomas
O'Connor
8
Alejo
Toledo
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
33
Рей
Родриго
22
Исла
Маурисио
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
29
Braian
Martinez
10
Santiago
Toloza
11
Манкуэльо
Федерико
34
Matias
Gimenez
Rojas
32
Alexis
Conelo
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
3:0
ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Среднее время на гол

67
144

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.78

Среднее время на гол

55
115

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
127

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 2 0.4
Victor Malcorra 1 0.2
Damian Alberto Martinez 1 0.2
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 3 (1) 0.6
Alexis Conelo 1 0.2
Исла Маурисио 1 0.2
Christian Baez 1 0.2
Ayrton Costa 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комар Хуан 1 1
Carlos Quintana 2 0
Victor Malcorra 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Toledo 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 3 0
Joaquin Laso 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Марконе Иван 1 0
Перес Дамиан 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Рей Родриго 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Toloza 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
100%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0
Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 1 - 1 5
11.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Арсенал Саранди
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Барракас Сентраль
 4 1 0 3 3 - 8 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
5.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Арсенал Саранди
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Дамиан Альберто Мартинес получил желтую карточку от судьи
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    • 20'
      Виктор Малькорра уходит с поля. Giovanni Bogado выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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