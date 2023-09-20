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Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Барракас Сентраль
1:0
Второй тайм: 77'
Банфилд
0'
1:0
30' Гол
Alexis Dominguez
35' Желтая карточка
Ivan Tapia
45' Желтая карточка
Martin Ezequiel Canete

Ход матча

30'
Alexis Dominguez
(Ivan Tapia)
1:0
35'
Ivan Tapia
 
45'
 
Martin Ezequiel Canete
46'
 
Geronimo Rivera
Ignacio Rodriguez
70'
 
Ezequiel Bonifacio
Emanuel Coronel
71'
 
Sebastian Sosa II
Juan Bisanz
74'
Franco Nicolas Tolosa
David Zalazar
 
74'
Bruno Christian Sepulveda
Alexis Dominguez
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Барракас Сентраль
Ничья
Банфилд
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1
Andres
Desabato
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Facundo
Mater
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Francisco
Alvarez1
2
Nicolas
Capraro
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
30
David
Zalazar
10
Ivan
Tapia
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Carlos
Martin
Arce
34
Juan
Serrizuela
9
Alexis
Dominguez
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
24
Martin
Ezequiel
Canete
5
Ремеди
Эрик
20
Ignacio
Rodriguez
45
Milton
Gimenez
17
Juan
Bisanz
Барракас Сентраль
5-4-1
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Банфилд

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колитто Лукас 1 0.2
Bruno Christian Sepulveda 1 0.2
Alexis Dominguez 1 0.2
Francisco Alvarez1 1 0.2
Ivan Tapia 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 1 0.2
Jesus Soraire 1 0.2
Juan Alvarez2 1 0.2
Geronimo Rivera 1 0.2
Алеман Брайн 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Emanuel Coronel 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Insua 0 1
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Ivan Tapia 1 0
Facundo Mater 1 0
David Zalazar 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Барракас Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3
Барракас Сентраль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0
Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Барракас Сентраль - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0
Банфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0
Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Банфилд

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Банфилд
 0:1 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 1:0 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 1 - 1 5
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Тигре
 0:1 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Барракас Сентраль
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1:0 4 2 2 0 5 - 3 8
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Арсенал Саранди
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 1:0 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Тигре
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дефенса и Хустисия
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мартин Канете получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Ivan Tapia получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Ivan Tapia сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Алексис Домингес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Барракас Сентраль.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барракас Сентраль
Ничья
Банфилд
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