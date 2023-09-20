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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Уракан
2:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
41' Желтая карточка
Lucas Carrizo
44' Желтая карточка
Erik Ramirez
45' Красная карточка
Federico Fattori
45' Желтая карточка
Абальдо Матиас
1:0
52' Гол
Fabio Pereyra
56' Желтая карточка
Guillermo Enrique
85' Желтая карточка
Matias Coccaro
2:0
90' Гол
Walter Mazzanti
90'+6
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
14
Guillermo
Benitez1
28
Соньора
Алан
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
8
Фертоли
Эктор
7
Пуссетто
Игнасио
13
Matias
Coccaro
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
3
Rodrigo
Gallo
14
Agustin
Bolivar
5
Саравия
Родриго
9
Абальдо
Матиас
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Уракан
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Уракан
Химнасия Ла-Плата

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
КДМЗ6
0:0
КДМЗ6
3:2
С
1:1
С
2:2
С
1:3
П
1:0
П
1:1
ПБ
1:0
ПБ
2:4
ПБ
0:2
НБ
2:1
ПВК
0:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
3:1
ПА
4:1
ПА
0:2
ПА
1:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.69

Среднее время на гол

69
130

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.26
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

71
86

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 4 0.8
Walter Mazzanti 1 0.2
Fabio Pereyra 1 0.2
Nicolas Cordero 1 (1) 0.2
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Franco Alfonso 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абальдо Матиас 1 0.2
Erik Ramirez 1 0.2
Cristian Alberto Tarragona 1 0.2
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 3 0
Тобио Фернандо 1 1
Lucas Carrizo 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Lucas Souto 2 0
Federico Fattori 0 1
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 1 1
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Кастро Лукас 1 0
Erik Ramirez 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Luciano Gomez 1 0
Саравия Родриго 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Tomas Durso 1 0
Rodrigo Gallo 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

0
2
Уракан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1
Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3
Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1

Результаты матчей

Уракан
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Уракан
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Колон
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Велес Сарсфилд
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Банфилд
 4 2 0 2 4 - 3 6
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 1 - 1 5
11.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Арсенал Саранди
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Барракас Сентраль
 4 1 0 3 3 - 8 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
5.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Дефенса и Хустисия
 4 1 3 0 4 - 3 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Тигре
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Велес Сарсфилд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Колон
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Расинг Авельянеда
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Колон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Банфилд
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Арсенал Саранди
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
13.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тигре
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
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Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
Институто Кордоба Fernando Alarcon 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Абальдо Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      УДАЛЕНИЕ! - Federico Fattori увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 44'
      Эрик Рамирес получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Lucas Carrizo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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