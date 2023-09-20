Тур: 5.
2:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаLucas Carrizo
44' Желтая карточкаErik Ramirez
45' Красная карточкаFederico Fattori
45' Желтая карточкаАбальдо Матиас
1:0
52' ГолFabio Pereyra
56' Желтая карточкаGuillermo Enrique
85' Желтая карточкаMatias Coccaro
2:0
90' ГолWalter Mazzanti
90'+6
Ход матча
41'
44'
45'
45'
52'
1:0
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Lucas
Souto
28
Соньора
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Broggi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Уракан
Химнасия Ла-Плата
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.69
Среднее время на гол
69
130
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.26
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
71
86
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|4
|0.8
|Walter Mazzanti
|1
|0.2
|Fabio Pereyra
|1
|0.2
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.2
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абальдо Матиас
|1
|0.2
|Erik Ramirez
|1
|0.2
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.2
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|3
|0
|Тобио Фернандо
|1
|1
|Lucas Carrizo
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Federico Fattori
|0
|1
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Morales
|1
|1
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Rodrigo Gallo
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Уракан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
0
2
Уракан
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
6
0
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1
Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Данубио - Уракан 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармьенто - Уракан 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3
Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1
Результаты матчей
Уракан
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Уракан
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Christian Baez
|3
|Институто Кордоба
|Fernando Alarcon
|3