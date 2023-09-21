Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаSantiago Castro
1:0
13' ГолSantiago Castro
32' Желтая карточкаBrian Guzman
1:1
47' ГолLucas Brochero
55' Желтая карточкаFlabian Londono
69' Желтая карточкаBraian Rivero
2:1
77' ГолМендез Начо
79' Желтая карточкаIvan Cabrera
79' Желтая карточкаLucas Brochero
90' Желтая карточкаGianluca Prestianni
90'+6
Ход матча
13'
32'
47'
1:1
55'
69'
77'
2:1
79'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Мендез
Начо
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
27 Juan Cejas
-
-
-
20 E. Viveros
-
-
-
-
-
15 Franco Vega
-
31 Ivan Cabrera
-
Главный тренер: Federico Vilar
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
1.14
2
Среднее время на гол
78
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.07
1.33
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
67
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|3
|0.6
|Claudio Aquino
|1
|0.2
|Мендез Начо
|1
|0.2
|Ромеро Брайан
|1
|0.2
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|2
|0.4
|Juan Cejas
|1
|0.2
|Nestor Breitenbruch
|1
|0.2
|Leandro Moreira
|1
|0.2
|Santiago Toloza
|1 (1)
|0.2
|Braian Rivero
|0
|0
|Спорле Адриан
|0
|0
|Ignacio Gariglio
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Santiago Castro
|2
|0
|Claudio Aquino
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Гомес Валентин
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
|Gianluca Prestianni
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорле Адриан
|2
|0
|Joaquin Pombo
|2
|0
|Кавальяро Хуан
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Juan Cejas
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
|Ivan Cabrera
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Flabian Londono
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арсенал Саранди
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Велес Сарсфилд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Арсенал Саранди
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
4
67%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0
Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Унион Санта-Фе
|Хавьер Моралес
|4
|Уракан
|Matias Coccaro
|4
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|4
|Колон
|Tomas Galvan
|3
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Tobias Rubio
|1 2
|Сармьенто
|Инсаурральде Хуан
|3
|Индепендьенте Авельянеда
|Christian Baez
|3