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  4. Кубок профессиональной лиги 2023

Аргентина: Кубок профессиональной лиги

Тур: 5.
Велес Сарсфилд
2:1
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
2' Желтая карточка
Santiago Castro
1:0
13' Гол
Santiago Castro
32' Желтая карточка
Brian Guzman
1:1
47' Гол
Lucas Brochero
55' Желтая карточка
Flabian Londono
69' Желтая карточка
Braian Rivero
2:1
77' Гол
Мендез Начо
79' Желтая карточка
Ivan Cabrera
79' Желтая карточка
Lucas Brochero
90' Желтая карточка
Gianluca Prestianni
90'+6
1
Gaston
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
20
Пиццини
Франсиско
21
Мендез
Начо
6
Yeison
Gordillo
22
Claudio
Aquino
18
Santiago
Castro
19
Abiel
Osorio
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
4
Cristian
Chimino
13
Joaquin
Pombo
11
Lucas
Brochero
5
Спорле
Адриан
8
Braian
Rivero
18
Gonzalo
Muscia
22
Brian
Guzman
9
Flabian
Londono
28
Leandro
Moreira
Велес Сарсфилд
4-4-1-1
Арсенал Саранди
5-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:2
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
С
0:4
С
1:1
П
2:1
П
1:0
П
2:1
П
2:1
П
1:3
С
1:0
П
0:0
П
2:2
П
1:5

Голы

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.07
1.33

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
67

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 3 0.6
Claudio Aquino 1 0.2
Мендез Начо 1 0.2
Ромеро Брайан 1 0.2
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 2 0.4
Juan Cejas 1 0.2
Nestor Breitenbruch 1 0.2
Leandro Moreira 1 0.2
Santiago Toloza 1 (1) 0.2
Braian Rivero 0 0
Спорле Адриан 0 0
Ignacio Gariglio 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 3 0
Хианетти Лаутаро 2 0
Гомес Элиас 2 0
Santiago Castro 2 0
Claudio Aquino 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Jose Florentin 1 0
Гомес Валентин 1 0
Abiel Osorio 1 0
Gianluca Prestianni 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорле Адриан 2 0
Joaquin Pombo 2 0
Кавальяро Хуан 1 0
Braian Rivero 1 0
Juan Cejas 1 0
Brian Guzman 1 0
Lucas Brochero 1 0
Ivan Cabrera 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Flabian Londono 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арсенал Саранди
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Велес Сарсфилд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Арсенал Саранди
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
4
67%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0
Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 1:1 5 3 1 1 7 - 4 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 4 10
3.
Уракан
 5 3 0 2 7 - 4 9
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Архентинос Хуниорс
 4 2 1 1 8 - 7 7
7.
Ривер Плейт
 4 2 0 2 10 - 7 6
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Банфилд
 5 2 0 3 4 - 4 6
10.
Барракас Сентраль
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Институто Кордоба
 1:1 5 1 3 1 2 - 2 6
12.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 4 - 6 5
13.
Арсенал Саранди
 5 1 0 4 6 - 10 3
14.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 0 4 3 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
2.
Дефенса и Хустисия
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 5 2 3 0 6 - 4 9
4.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 4 0 5 - 4 7
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Бельграно
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 4 6
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Платенсе
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Тигре
 5 1 1 3 2 - 6 4
13.
Ланус
 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Велес Сарсфилд
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Колон
 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Барракас Сентраль
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Росарио Сентраль
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Архентинос Хуниорс
 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Банфилд
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Арсенал Саранди
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Институто Кордоба
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Сармьенто
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Годой Крус
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Унион Санта-Фе
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Ланус
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Тигре
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эстудиантес Ла Плата
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 1:1 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Колон
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Банфилд
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Велес Сарсфилд
 2 0 0 2 2 - 4 0
9.
Уракан
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 2 - 5 0
11.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Росарио Сентраль
 2 0 0 2 1 - 5 0
13.
Арсенал Саранди
 3 0 0 3 3 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 2 3
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 1 - 3 3
6.
Тигре
 3 1 0 2 1 - 4 3
7.
Годой Крус
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Бельграно
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эстудиантес Ла Плата
 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Ланус
 2 0 0 2 1 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Унион Санта-Фе Хавьер Моралес 4
Уракан Matias Coccaro 4
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 4
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 4
Колон Tomas Galvan 3
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 2
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 2
Расинг Авельянеда Tobias Rubio 1 2
Сармьенто Инсаурральде Хуан 3
Индепендьенте Авельянеда Christian Baez 3
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    • 47'
      Juan Cejas сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Лукас Брочеро бьет в цель!
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      Leandro Moreira уходит с поля. Juan Cejas выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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