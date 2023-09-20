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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 11.
КАМАЗ
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 56
КАМАЗ 19.6% (11)
X 48.2% (27)
Торпедо Москва 32.1% (18)
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КАМАЗ
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История личных встреч

КАМАЗ
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 3 (2) 0.3
Мануйлов Роман 2 0.2
Щербатюк Александр 1 0.1
Таликин Дамир 1 0.1
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.3
Юзепчук Роман 2 0.2
Лебеденко Игорь 1 0.1
Журавлёв Юрий 1 0.1
Калугин Никита 1 0.1
Москвичёв Владимир 1 0.1
Манелов Ираклий 1 0.1

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 3 1
Горелов Павел 4 0
Аюкин Руслан 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Фартуна Борис 3 0
Куль Руслан 1 1
Гюрджан Артём 2 0
Таликин Дамир 2 0
Почивалин Валерий 1 0
Абрамов Артём 1 0
Анисимов Артур 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Родин Даниил 1 0
Ермолаев Николай 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 3 0
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Рейна Йорди 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
КАМАЗ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Торпедо Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5

Результаты матчей

КАМАЗ
Торпедо Москва

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 10 6 2 2 12 - 8 20
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 5 3 2 11 - 5 18
3.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 7 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
5.
Сокол
 Заявка 10 5 2 3 12 - 14 17
6.
Шинник
 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
7.
Тюмень
 Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9.
Химки
 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 17 - 11 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 4 3 7 - 8 13
12.
Арсенал Тула
 10 3 4 3 9 - 11 13
13.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 7 1 11 - 9 13
14.
Енисей
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
15.
Ленинградец
 Заявка 10 2 5 3 6 - 10 11
16.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
17.
Кубань
 Заявка 10 1 2 7 5 - 12 5
18.
Волгарь
 Заявка 10 0 4 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
2.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Черноморец Нв
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Арсенал Тула
 6 2 3 1 5 - 3 9
10.
КАМАЗ
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
14.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 4 4
17.
Ленинградец
 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
6.
Сокол
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
7.
Родина Москва
 Заявка 6 1 4 1 9 - 8 7
8.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
15.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Волгарь
 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Сокол Морозов Владислав 4
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 4
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 11-м туре Первой лиги России "КАМАЗ" из Набережных Челнов сыграет в родных стенах против московского "Торпедо". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой КАМАЗ.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.27. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.27 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 56
КАМАЗ 19.6% (11)
X 48.2% (27)
Торпедо Москва 32.1% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Торпедо Москва
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Прогнозы на матч КАМАЗ - Торпедо Москва

Исход игры
КАМАЗ
19.6% (11)
Ничья
48.2% (27)
Торпедо Москва
32.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
74.55% (41)
Нет
25.45% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (22)
1:2 Торпедо Москва
19.6% (11)
2:1 КАМАЗ
10.7% (6)
0:1 Торпедо Москва
7.1% (4)
0:0 Ничья
7.1% (4)
1:0 КАМАЗ
5.4% (3)
0:2 Торпедо Москва
3.6% (2)
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Торпедо Москва
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