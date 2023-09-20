Тур: 11.
Позже
История личных встреч
КАМАЗ
Торпедо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.3
|Мануйлов Роман
|2
|0.2
|Щербатюк Александр
|1
|0.1
|Таликин Дамир
|1
|0.1
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.3
|Юзепчук Роман
|2
|0.2
|Лебеденко Игорь
|1
|0.1
|Журавлёв Юрий
|1
|0.1
|Калугин Никита
|1
|0.1
|Москвичёв Владимир
|1
|0.1
|Манелов Ираклий
|1
|0.1
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаглоев Александр
|3
|1
|Горелов Павел
|4
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Пальцев Валентин
|3
|0
|Фартуна Борис
|3
|0
|Куль Руслан
|1
|1
|Гюрджан Артём
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Абрамов Артём
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|3
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
КАМАЗ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Торпедо Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Нефтехимик 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Черноморец Нв - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Кубань 2:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Результаты матчей
КАМАЗ
Торпедо Москва
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 8
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|12.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|11 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|6 - 10
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Сокол
|Морозов Владислав
|4
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|4
Прогнозы на матч КАМАЗ - Торпедо Москва
Исход игры
КАМАЗ
19.6% (11)
Ничья
48.2% (27)
Торпедо Москва
32.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
74.55% (41)
Нет
25.45% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (22)
1:2 Торпедо Москва
19.6% (11)
2:1 КАМАЗ
10.7% (6)
0:1 Торпедо Москва
7.1% (4)
0:0 Ничья
7.1% (4)
1:0 КАМАЗ
5.4% (3)
0:2 Торпедо Москва
3.6% (2)
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