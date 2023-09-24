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Тур: 3. Стадион: .
Ньюкасл
 
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Манчестер Сити
Прогнозы 38
Ньюкасл 2.6% (1)
X 5.3% (2)
Манчестер Сити 92.1% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Манчестер Сити
3.00
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3.75
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2.35
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Сити

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед

31 матч

6.5%
12.9%
80.6%
2 победы 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.5%
29%
64.5%
2 победы 9 ничьих 20 побед

Второй тайм

6.5%
29%
64.5%
2 победы 9 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

0.94
0.53

Среднее время на гол

96
168

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

3.07
2.25

Среднее время на гол

29
40

Всего голов

61
44

Голов в среднем за матч

1.97
1.42

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

45
63

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1
Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Гарретт Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 38
    Ньюкасл 2.6% (1)
    X 5.3% (2)
    Манчестер Сити 92.1% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.00
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ньюкасл
    2.6% (1)
    Ничья
    5.3% (2)
    Манчестер Сити
    92.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.49% (32)
    Меньше
    13.51% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    55.3% (21)
    1:3 Манчестер Сити
    18.4% (7)
    0:2 Манчестер Сити
    5.3% (2)
    0:1 Манчестер Сити
    5.3% (2)
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