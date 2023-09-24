Тур: 3. Стадион: Сент-Джеймс Парк.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Сити
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 20 побед
31 матч
6.5%
12.9%
80.6%
2 победы 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.5%
29%
64.5%
2 победы 9 ничьих 20 побед
Второй тайм
6.5%
29%
64.5%
2 победы 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
0.94
0.53
Среднее время на гол
96
168
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
3.07
2.25
Среднее время на гол
29
40
Всего голов
61
44
Голов в среднем за матч
1.97
1.42
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
45
63
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1
Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|2 (1)
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити
Исход игры
Ньюкасл
2.6% (1)
Ничья
5.3% (2)
Манчестер Сити
92.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
86.49% (32)
Меньше
13.51% (5)
Обе команды забьют
Да
86.49% (32)
Нет
13.51% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
55.3% (21)
1:3 Манчестер Сити
18.4% (7)
0:2 Манчестер Сити
5.3% (2)
0:1 Манчестер Сити
5.3% (2)
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