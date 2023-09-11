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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Отто АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Заза АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамзи Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Египет (олимп)
РОССИЯ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Египет (олимп)
(5 матчей)
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0
Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Египет (олимп) - РОССИЯ
Исход игры
Египет (олимп)
7.9% (11)
Ничья
25% (35)
РОССИЯ
67.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
50.85% (60)
Меньше
49.15% (58)
Обе команды забьют
Да
74.58% (88)
Нет
25.42% (30)
Популярный счёт
1:2 РОССИЯ
31.4% (44)
1:1 Ничья
20% (28)
0:1 РОССИЯ
10% (14)
0:2 РОССИЯ
7.9% (11)
1:3 РОССИЯ
4.3% (6)
2:1 Египет (олимп)
4.3% (6)
1:0 Египет (олимп)
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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