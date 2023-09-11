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Египет (олимп)
 
Позже
РОССИЯ
FIFA #38
Прогнозы 138
Египет (олимп) 7.2% (10)
X 25.4% (35)
РОССИЯ 67.4% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет (олимп)
Ничья
РОССИЯ
3.30
3.30
2.45
Все Коэффициенты
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Египет (олимп)
РОССИЯ

История личных встреч

Египет (олимп)
РОССИЯ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Египет (олимп)
(5 матчей)
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 поражения
Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 Япония (до 23 лет) - Египет (олимп) 3:0 Египет (олимп) - Беларусь (олимп) 3:1 Египет (олимп) - Новая Зеландия (олимп) 1:1
Бразилия (до 23 лет) - Египет (олимп) 3:2
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0
Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Египет (олимп) - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2023, осталось 22 минуты.



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    • Прогнозы 138
    Египет (олимп) 7.2% (10)
    X 25.4% (35)
    РОССИЯ 67.4% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Египет (олимп)
    Ничья
    РОССИЯ
    3.30
    3.30
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Египет (олимп) - РОССИЯ

    Исход игры
    Египет (олимп)
    7.9% (11)
    Ничья
    25% (35)
    РОССИЯ
    67.1% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (60)
    Меньше
    49.15% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (88)
    Нет
    25.42% (30)
    Популярный счёт
    1:2 РОССИЯ
    31.4% (44)
    1:1 Ничья
    20% (28)
    0:1 РОССИЯ
    10% (14)
    0:2 РОССИЯ
    7.9% (11)
    1:3 РОССИЯ
    4.3% (6)
    2:1 Египет (олимп)
    4.3% (6)
    1:0 Египет (олимп)
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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