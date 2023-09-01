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Спартак Москва (легенды)
 
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Сборная мира (легенды)
Прогнозы 58
Спартак Москва (легенды) 67.2% (39)
X 20.7% (12)
Сборная мира (легенды) 12.1% (7)
Все прогнозы
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва (легенды) - Сборная мира (легенды) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 4 часа 37 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 5:4 – на это поставили 19% пользователей.
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    • Прогнозы 58
    Спартак Москва (легенды) 67.2% (39)
    X 20.7% (12)
    Сборная мира (легенды) 12.1% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Спартак Москва (легенды) - Сборная мира (легенды) онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва (легенды) - Сборная мира (легенды)

    Исход игры
    Спартак Москва (легенды)
    67.2% (39)
    Ничья
    20.7% (12)
    Сборная мира (легенды)
    12.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    91.84% (45)
    Меньше
    8.16% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    95.92% (47)
    Нет
    4.08% (2)
    Популярный счёт
    5:4 Спартак Москва (легенды)
    19% (11)
    2:1 Спартак Москва (легенды)
    13.8% (8)
    4:3 Спартак Москва (легенды)
    10.3% (6)
    3:2 Спартак Москва (легенды)
    10.3% (6)
    2:2 Ничья
    6.9% (4)
    5:5 Ничья
    5.2% (3)
    3:3 Ничья
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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