Результаты последних матчей
Спартак Москва (легенды)
(3 матча)
66.7%
33.3%
Прогнозы на матч Спартак Москва (легенды) - Сборная мира (легенды)
Исход игры
Спартак Москва (легенды)
67.2% (39)
Ничья
20.7% (12)
Сборная мира (легенды)
12.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
91.84% (45)
Меньше
8.16% (4)
Обе команды забьют
Да
95.92% (47)
Нет
4.08% (2)
Популярный счёт
5:4 Спартак Москва (легенды)
19% (11)
2:1 Спартак Москва (легенды)
13.8% (8)
4:3 Спартак Москва (легенды)
10.3% (6)
3:2 Спартак Москва (легенды)
10.3% (6)
2:2 Ничья
6.9% (4)
5:5 Ничья
5.2% (3)
3:3 Ничья
3.4% (2)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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