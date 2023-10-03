Тур: 2.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаТхэ-Хван Ким II
48' Желтая карточкаСегава Юсуке
1:0
89' ГолТатибанада Кэнто
90'+4
Ход матча
22'
48'
54'
77'
89'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
504 Количество передач 563
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
13
Ямане
Мики
16
Секо
Тацуки
30
Сегава
Юсуке
21
Хён-У
Чо
44
Ким
Ки-Хи
19
Ким
Ён
Гвон
22
Ким
Мин-Хёк
24
Ли
Джи-Сон
14
Ли
Дон-Ген
31
Эсака
Атару
96
Ким
Чжи-Хен
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ямане МикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Секо ТацукиПолузащитник
-
30 Сегава ЮсукеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
29 Такаи КотаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Миоган ТояПолузащитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
-
28 Озеки ЮтоПолузащитник
-
11 Кобаяси ЮНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Shin Yamada
-
Главный тренер: Оники Тору
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
- Защитник
-
22 Ким Мин-ХёкПолузащитник
-
24 Ли Джи-СонПолузащитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
31 Эсака АтаруНападающий
-
96 Ким Чжи-ХенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ли Мен-ЧжэЗащитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
-
16 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
30 Yun-Gu Kang
-
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
История личных встреч
Кавасаки Фронтале
Ульсан Хёндэ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silva Marsinio3
|1
|0.5
|Татибанада Кэнто
|1
|0.5
|Тоно Даия
|0
|0
|Секо Тацуки
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|3
|1.5
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Эсака Атару
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Карточки
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Жоау
|1
|0
|Курумая Синтаро
|1
|0
|Сегава Юсуке
|1
|0
|Татибанада Кэнто
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|1
|0
|Чжон Сын-Хен
|1
|0
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0
Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1 Кавасаки Фронтале - Йокогама 3:0 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:0
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1
Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 3:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 5:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 3:3
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
Ульсан Хёндэ
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кавасаки Фронтале
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Аль-Садд
|Плата Гонсало
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1