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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Кавасаки Фронтале
1:0
Конец матча
Ульсан Хёндэ
0'
22' Желтая карточка
Тхэ-Хван Ким II
48' Желтая карточка
Сегава Юсуке
1:0
89' Гол
Татибанада Кэнто
90'+4

Ход матча

22'
 
Тхэ-Хван Ким II
48'
Сегава Юсуке
 
54'
 
Ли Чхон-Ен
Ли Дон-Ген
54'
 
Адам Мартин
Ким Чжи-Хен
70'
Миясиро Тайсэй
Silva Marsinio3
 
76'
 
Людвигсон Густав
Hyun-Taek Cho
77'
 
Ким Сон-Чжун
Ким Мин-Хёк
77'
Тоно Даия
Секо Тацуки
 
77'
Shin Yamada
Дамиан Леандро
 
83'
Гомис Бафетимби
Сегава Юсуке
 
89'
Татибанада Кэнто
(Тоно Даия)
1:0
90'
 
Чжу Мин Кю
Эсака Атару

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 504 Количество передач 563
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юн
Сун-Рён
13
Ямане
Мики
3
Оминами
Такума
31
Ямамура
Кадзуя
2
Ноборидзато
Кёхэи
14
Вакисака
Ясуто
8
Татибанада
Кэнто
16
Секо
Тацуки
30
Сегава
Юсуке
9
Дамиан
Леандро
23
Silva
Marsinio3
21
Хён-У
Чо
23
Тхэ-Хван
Ким
II
44
Ким
Ки-Хи
19
Ким
Ён
Гвон
26
Hyun-Taek
Cho
22
Ким
Мин-Хёк
24
Ли
Джи-Сон
14
Ли
Дон-Ген
31
Эсака
Атару
96
Ким
Чжи-Хен
10
Казаишвили
Валерий
Кавасаки Фронтале
4-3-3
Ульсан Хёндэ
4-3-3

История личных встреч

Кавасаки Фронтале
Ульсан Хёндэ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧА
3:2
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:2
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:1
ЛЧА
2:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silva Marsinio3 1 0.5
Татибанада Кэнто 1 0.5
Тоно Даия 0 0
Секо Тацуки 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 3 1.5
Казаишвили Валерий 0 0
Эсака Атару 0 0
Ли Дон-Ген 0 0

Карточки

Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Жоау 1 0
Курумая Синтаро 1 0
Сегава Юсуке 1 0
Татибанада Кэнто 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 1 0
Чжон Сын-Хен 1 0

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0
Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0 Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 2:2 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 2:2 Санфречче Хиросима - Кавасаки Фронтале 3:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 0:1 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 3:4 Кавасаки Фронтале - Коти Юнайтед 1:0 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Мито Холлихок 2:1 Кавасаки Фронтале - Йокогама 3:0 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Урава Редс - Кавасаки Фронтале 1:1 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Санфречче Хиросима 1:0
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 2:3 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 1:1
Ульсан Хёндэ - Кванджу 0:2 Сеул - Ульсан Хёндэ 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Канвон - Ульсан Хёндэ 2:0 Тэгу - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 2:1 Сувон Самсунг Блювингс - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 1:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 3:1 Ульсан Хёндэ - Чеджу Юнайтед 5:1 Сувон Сити - Ульсан Хёндэ 1:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Тэджон Ситизен 3:3

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
Ульсан Хёндэ

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кавасаки Фронтале
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ульсан Хёндэ
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бангкок Гласс
 1:2 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Бангкок Гласс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Джохор Дарул Такзим
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Джохор Дарул Такзим
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Бангкок Гласс
 1:2 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 22'
      Тхэ-Хван Ким II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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