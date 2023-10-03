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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Инчхон Юнайтед
1:0
Первый тайм: 6'
Кайя
0'
1:0
6' Гол

Ход матча

6'
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Инчхон Юнайтед
Ничья
Кайя
1.08
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15.00
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29.00
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Все Коэффициенты
1
Dong-Heon
Kim
20
Делбридж
Харрисон
44
Ким
Гон-Хи
55
Han-Jin
Kweon
13
Кан
Юн-Ку
28
Kyeong-Hyeon
Min
6
Мун
Чжи-Хван
40
Мпоку
Поль-Жозе
11
Жерсу
Фернандеш
9
Мугоша
Стефан
10
Hernades
1
Каммераад
Куинси
18
Гайосо
Хавьер
44
Audie
Menzi
23
Рота
Симоне
12
Diano
Mar
22
Fitch
Arboleda
8
Marwin
Angeles
21
Ricardo
Sendra
16
Бас
Юстин
13
Jesus
Melliza
20
Daizo
Horikoshi
Инчхон Юнайтед
4-3-3
Кайя
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernades 3 1
Жерсу Фернандеш 2 0.67
Чан Сеон-Хун 1 0.33
Мпоку Поль-Жозе 0 0
Ким До-Хек 0 0
Кайя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайосо Хавьер 1 0.5
Ricardo Sendra 0 0

Карточки

Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dong-Yun Jeong 1 0
Ким Ен-Су 1 0
Кайя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abou Sy 1 0
Arnel Amita 1 0

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Инчхон Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кайя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1
Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Канвон 1:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 3:2 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сувон Самсунг Блювингс - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Сеул 1:1 Тэджон Ситизен - Инчхон Юнайтед 1:3
Кайя
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1
Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1 Юнайтед Сити - Кайя 2:0 Кайя - Сталлион Лагуна 3:0 Кайя - Махарлика 4:1

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
Кайя

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Инчхон Юнайтед
Кайя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Кайя
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Кайя
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Инчхон Юнайтед
 0:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Кайя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Инчхон Юнайтед
Ничья
Кайя
1.08
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15.00
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29.00
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