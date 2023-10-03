Тур: 2.
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолМугоша Стефан
2:0
19' ПенальтиМугоша Стефан
3:0
36' ГолHernades
4:0
74' ГолМпоку Поль-Жозе
90'+4
Ход матча
6'
19'
2:0
36'
3:0
46'
74'
4:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
634 Количество передач 241
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
44
Ким
Гон-Хи
13
Кан
Юн-Ку
10
Hernades
44
Audie
Menzi
23
Рота
Симоне
12
Diano
Mar
16
Бас
Юстин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ким Гон-ХиЗащитник
- Защитник
-
13 Кан Юн-КуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 HernadesНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ли Тхэ-ХиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пак Хён БинПолузащитник
- Нападающий
-
99 Чан Сеон-ХунНападающий
-
77 Пак Сён ХоНападающий
-
47 Dong-Min Kim
-
25 Min-Seog Kim
-
27 Bo-Sub Kim
-
-
Главный тренер: Sung-hwan Jo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Audie MenziЗащитник
-
23 Рота СимонеЗащитник
-
12 Diano MarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бас ЮстинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Дайзон КуртПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Arnel Amita
-
-
17 Robert Lopez
-
Главный тренер: Colum Curtis
Бомбардиры внутри турнира
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hernades
|4
|1.33
|Жерсу Фернандеш
|2
|0.67
|Мугоша Стефан
|2 (1)
|0.67
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.33
|Чан Сеон-Хун
|1
|0.33
|Ким До-Хек
|0
|0
|Kyeong-Hyeon Min
|0
|0
Кайя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайосо Хавьер
|1
|0.5
|Ricardo Sendra
|0
|0
Карточки
Инчхон Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dong-Yun Jeong
|1
|0
|Ким Ен-Су
|1
|0
Кайя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abou Sy
|1
|0
|Arnel Amita
|1
|0
Результаты матчей
Инчхон Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кайя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Инчхон Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кайя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1
Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Канвон 1:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 3:2 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сувон Самсунг Блювингс - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Сеул 1:1 Тэджон Ситизен - Инчхон Юнайтед 1:3
Кайя
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1
Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1 Юнайтед Сити - Кайя 2:0 Кайя - Сталлион Лагуна 3:0 Кайя - Махарлика 4:1
Результаты матчей
Инчхон Юнайтед
Кайя
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Инчхон Юнайтед
Кайя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Аль-Садд
|Плата Гонсало
|2
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1