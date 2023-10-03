  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Инчхон Юнайтед
4:0
Конец матча
Кайя
0'
1:0
6' Гол
Мугоша Стефан
2:0
19' Пенальти
Мугоша Стефан
3:0
36' Гол
Hernades
4:0
74' Гол
Мпоку Поль-Жозе
90'+4

Ход матча

6'
Мугоша Стефан
(Kyeong-Hyeon Min)
1:0
19'
Мугоша Стефан
2:0
36'
Hernades
(Жерсу Фернандеш)
3:0
46'
Bo-Sub Kim
Жерсу Фернандеш
 
46'
Пак Сён Хо
Hernades
 
46'
Чан Сеон-Хун
Мугоша Стефан
 
60'
Пак Хён Бин
Мун Чжи-Хван
 
68'
 
Mark Swainston
Marwin Angeles
74'
Мпоку Поль-Жозе
4:0
75'
 
Arnel Amita
Рота Симоне
76'
Jin-Hong Park
Мпоку Поль-Жозе
 
82'
 
Eric Giganto
Бас Юстин
83'
 
Robert Lopez
Гайосо Хавьер

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 634 Количество передач 241
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
1
Dong-Heon
Kim
20
Делбридж
Харрисон
44
Ким
Гон-Хи
55
Han-Jin
Kweon
13
Кан
Юн-Ку
28
Kyeong-Hyeon
Min
6
Мун
Чжи-Хван
40
Мпоку
Поль-Жозе
11
Жерсу
Фернандеш
9
Мугоша
Стефан
10
Hernades
1
Каммераад
Куинси
18
Гайосо
Хавьер
44
Audie
Menzi
23
Рота
Симоне
12
Diano
Mar
22
Fitch
Arboleda
8
Marwin
Angeles
21
Ricardo
Sendra
16
Бас
Юстин
13
Jesus
Melliza
20
Daizo
Horikoshi
Инчхон Юнайтед
4-3-3
Кайя
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Инчхон Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hernades 4 1.33
Жерсу Фернандеш 2 0.67
Мугоша Стефан 2 (1) 0.67
Мпоку Поль-Жозе 1 0.33
Чан Сеон-Хун 1 0.33
Ким До-Хек 0 0
Kyeong-Hyeon Min 0 0
Кайя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайосо Хавьер 1 0.5
Ricardo Sendra 0 0

Карточки

Инчхон Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dong-Yun Jeong 1 0
Ким Ен-Су 1 0
Кайя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abou Sy 1 0
Arnel Amita 1 0

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кайя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Инчхон Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Инчхон Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кайя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Инчхон Юнайтед
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 2:0 Канвон - Инчхон Юнайтед 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Инчхон Юнайтед - Чеджу Юнайтед 2:1
Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 1:2 Инчхон Юнайтед - Хайфон 3:1 Инчхон Юнайтед - Кванджу 2:2 Инчхон Юнайтед - Тэгу 3:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Сеул - Инчхон Юнайтед 0:1 Инчхон Юнайтед - Тэджон Ситизен 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:2 Сувон Сити - Инчхон Юнайтед 2:2 Инчхон Юнайтед - Канвон 1:0 Инчхон Юнайтед - Сувон Самсунг Блювингс 3:2 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:1 Сувон Самсунг Блювингс - Инчхон Юнайтед 0:0 Инчхон Юнайтед - Сеул 1:1 Тэджон Ситизен - Инчхон Юнайтед 1:3
Кайя
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Сталлион Лагуна - Кайя 1:3 Махарлика - Кайя 1:5 Кайя - Мендиола 6:1
Себу ФК - Кайя 1:1 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 2:3 Кайя - Азкальз Девелопмент Тим 3:1 Сталлион Лагуна - Кайя 0:3 Кайя - Махарлика 5:0 Кайя - Мендиола 4:0 Кайя - Себу ФК 2:3 Кайя - Юнайтед Сити 2:1 Сталлион Лагуна - Кайя 1:2 Махарлика - Кайя 1:4 Мендиола - Кайя 0:7 Себу ФК - Кайя 3:2 Азкальз Девелопмент Тим - Кайя 0:1 Юнайтед Сити - Кайя 2:0 Кайя - Сталлион Лагуна 3:0 Кайя - Махарлика 4:1

Результаты матчей

Инчхон Юнайтед
Кайя

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Инчхон Юнайтед
Кайя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Кайя
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Кайя
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кайя
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Жерсу Фернандеш сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Hernandes бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Инчхон Юнайтед 4:0 Кайя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     