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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Бангкок Гласс
1:2
Перерыв
Джохор Дарул Такзим
0'
1:0
5' Пенальти
Victor Cardozo
1:1
6' Гол
Айман Ариф
1:2
14' Гол
Bergson

Ход матча

5'
Victor Cardozo
1:0
6'
1:1
Айман Ариф
(Амат Хорди)
14'
1:2
Bergson
(Heberty)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангкок Гласс
Ничья
Джохор Дарул Такзим
11.50
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4.60
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1.35
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Все Коэффициенты
1
Будпром
Чатчай
55
Chanapach
Buaphan
5
Victor
Cardozo
16
Jakkaphan
Praisuwan
23
Santipharp
Channgom
8
Chatmongkol
Thongkiri
6
Юен
Сарач
10
Теерасил
Дангда
36
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
7
Алвес
Данило
II
18
Сонгкрасин
Чанатхип
33
Ahmad
Hazmi
2
Matthew
Davies
II
5
Амат
Хорди
14
Лоури
Шейн
22
La'Vere
Corbin-Ong
20
Муньис
Хуан
4
Afiq
Fazail
6
Натаниэль
Ван
37
Heberty
9
Bergson
42
Айман
Ариф
Бангкок Гласс
3-5-2
Джохор Дарул Такзим
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Гласс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 3 1
Ряхан Стиварт 1 0.33
Victor Cardozo 1 (1) 0.33
Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bergson 1 0.5
Айман Ариф 1 0.5
Амат Хорди 0 0
Heberty 0 0

Карточки

Бангкок Гласс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chanapach Buaphan 1 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоури Шейн 1 0
Муньис Хуан 1 0
Bergson 1 0
Diogo I 1 0
Натаниэль Ван 1 0

Результаты матчей

Бангкок Гласс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0
Бангкок Гласс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Гласс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2
Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:3 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 1:0 Бангкок Гласс - Прачуап 2:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Гласс 3:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0
Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан Юнайтед 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 0:1 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Сабах 4:0 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:4

Результаты матчей

Бангкок Гласс
Джохор Дарул Такзим

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бангкок Гласс
Джохор Дарул Такзим

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ульсан Хёндэ
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Джохор Дарул Такзим
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Бангкок Гласс
 1:2 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ульсан Хёндэ
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Бангкок Гласс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Джохор Дарул Такзим
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Джохор Дарул Такзим
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Бангкок Гласс
 1:2 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангкок Гласс
Ничья
Джохор Дарул Такзим
11.50
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4.60
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1.35
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Бангкок Гласс
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