Тур: 2.
2:4
Конец матча
0'
1:0
5' ПенальтиVictor Cardozo
1:1
6' ГолАйман Ариф
1:2
14' ГолBergson
1:3
53' ГолМуньис Хуан
2:3
55' ГолVictor Cardozo
57' Желтая карточкаVictor Cardozo
63' Желтая карточкаМуньис Хуан
73' Желтая карточкаЮен Сарач
2:4
78' ГолАйман Ариф
85' Желтая карточкаНатаниэль Ван
88' Желтая карточкаСергеев Игорь
90' Желтая карточкаАльварес Фредди
90'+6
Ход матча
5'
1:0
6'
1:1
53'
1:3
55'
57'
63'
69'
73'
78'
2:4
85'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
462 Количество передач 332
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ahmad
Hazmi
14
Лоури
Шейн
20
Муньис
Хуан
37
Heberty
9
Bergson
42
Айман
Ариф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Келич РенатоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thongchai Sukkoki
- Основной состав
-
33 Ahmad HazmiВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лоури ШейнЗащитник
- Защитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 HebertyНападающий
-
9 BergsonНападающий
-
42 Айман АрифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ахмад ЩафикПолузащитник
-
91 Сафари СяхмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рашид АхьярНападающий
-
23 Endrick
-
-
-
Главный тренер: Эстебан Солари
Бомбардиры внутри турнира
Бангкок Гласс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Игорь
|3
|1
|Victor Cardozo
|2 (1)
|0.67
|Ряхан Стиварт
|1
|0.33
|Сонгкрасин Чанатхип
|0
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|2
|1
|Муньис Хуан
|1
|0.5
|Bergson
|1
|0.5
|Амат Хорди
|0
|0
|Heberty
|0
|0
|Matthew Davies II
|0
|0
Карточки
Бангкок Гласс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сергеев Игорь
|1
|0
|Юен Сарач
|1
|0
|Альварес Фредди
|1
|0
|Victor Cardozo
|1
|0
|Chanapach Buaphan
|1
|0
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньис Хуан
|2
|0
|Натаниэль Ван
|2
|0
|Лоури Шейн
|1
|0
|Bergson
|1
|0
|Diogo I
|1
|0
Результаты матчей
Бангкок Гласс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Бангкок Гласс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
0
Бангкок Гласс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бангкок Гласс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бангкок Гласс - Лампхун Уорриор 3:0 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Ульсан Хёндэ - Бангкок Гласс 3:1 Утаи Тани - Бангкок Гласс 0:2
Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Бангкок Гласс - Прачуап 0:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 2:1 Бангкок Гласс - Ратчабури 4:2 Сукхотай - Бангкок Гласс 2:0 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 5:2 Лампанг - Бангкок Гласс 0:1 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:3 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 1:0 Бангкок Гласс - Прачуап 2:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Гласс 3:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 0:2
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Джохор Дарул Такзим - ПДРМ ФА 4:0 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кедах - Джохор Дарул Такзим 3:3 Джохор Дарул Такзим - Перак 5:0
Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Селангор 2:0 Келантан - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 2:0 Джохор Дарул Такзим - Куала-Лумпур 6:1 Джохор Дарул Такзим - Альбирекс Ниигата 5:1 Теренггану - Джохор Дарул Такзим 1:3 Пулау Пенанг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Джохор Дарул Такзим - Паханг 2:0 Кучинг Сити - Джохор Дарул Такзим 0:4 Джохор Дарул Такзим - Келантан Юнайтед 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 0:1 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 Перак - Джохор Дарул Такзим 0:5 Джохор Дарул Такзим - Сабах 4:0 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:4
Результаты матчей
Бангкок Гласс
Джохор Дарул Такзим
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бангкок Гласс
Джохор Дарул Такзим
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|2
|Аль-Садд
|Плата Гонсало
|2