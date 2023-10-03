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Тур: 2.
Шаньдун Тайшань
0:1
Перерыв
Йокогама Ф-Маринос
0'
0:1
37' Гол
Мидзунума Кота
40' Желтая карточка
Tong Wang1

Ход матча

37'
0:1
Мидзунума Кота
(Элбер Жозе)
40'
Tong Wang1
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 6 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
6.80
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3.65
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2.85
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Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
25
Феллайни
Маруан
20
Ляо
Лишэн
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
33
Ryotaro
Tsunoda
24
Като
Хиджири
29
Нам
Тхэ-Хи
28
Ямане
Рику
25
Юсио
Кайна
18
Мидзунума
Кота
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойсес Лима 1 (1) 0.5
Кризан 1 0.5
Matheus Pato 1 0.5
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мидзунума Кота 1 0.5
Мияичи Рио 1 0.5
Нисимура Такума 1 0.5
Элбер Жозе 0 0
Юсио Кайна 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Long Song 1 0
Жадсон II 1 0
Tong Wang1 1 0
Wenneng Xie 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3
Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1
Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Матида Зельвия 1:4 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 4:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Касива Рейсол 4:3

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Кайя
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Кайя
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1:0 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кайя
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Аль-Садд Плата Гонсало 2
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Ванг Тонг получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Элбер Жозе сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Мидзунума Кота бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
6.80
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3.65
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2.85
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Все Коэффициенты
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