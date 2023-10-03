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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Шаньдун Тайшань
0:1
Конец матча
Йокогама Ф-Маринос
0'
0:1
37' Гол
Мидзунума Кота
40' Желтая карточка
Tong Wang1
64' Желтая карточка
Камидзима Такуми
90'+10

Ход матча

37'
0:1
Мидзунума Кота
(Элбер Жозе)
40'
Tong Wang1
 
46'
Wenneng Xie
Yuanyi Li
 
64'
 
Камидзима Такуми
66'
 
Ян
Мидзунума Кота
66'
 
Мияичи Рио
Элбер Жозе
70'
Matheus Pato
Chen Pu
 
71'
Hailong Li
Tong Wang1
 
74'
 
Нагато Кацуя
Като Хиджири
83'
 
Дуду
Ryotaro Tsunoda
84'
 
Ватанабэ Кота
Юсио Кайна
85'
Fernandinho V
Ляо Лишэн
 
90'
Long Song
Лю Ян
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 7 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 568
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
22
Yuanyi
Li
25
Феллайни
Маруан
20
Ляо
Лишэн
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
1
Итимори
Юн
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
33
Ryotaro
Tsunoda
24
Като
Хиджири
29
Нам
Тхэ-Хи
28
Ямане
Рику
25
Юсио
Кайна
18
Мидзунума
Кота
14
Уэнака
Асахи
7
Элбер
Жозе
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойсес Лима 1 (1) 0.5
Кризан 1 0.5
Matheus Pato 1 0.5
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мидзунума Кота 1 0.5
Мияичи Рио 1 0.5
Нисимура Такума 1 0.5
Элбер Жозе 0 0
Юсио Кайна 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Long Song 1 0
Жадсон II 1 0
Tong Wang1 1 0
Wenneng Xie 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камидзима Такуми 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3
Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1
Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1 Йокогама Ф-Маринос - Токио 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Матида Зельвия 1:4 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 4:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Касива Рейсол 4:3

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Шаньдун Тайшань
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Кайя
 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Кайя
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Инчхон Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кайя
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 2
Аль-Садд Плата Гонсало 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Ванг Тонг получил желтую карточку от судьи
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