вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банашак Пшемислав
|1
|0
|Алиджанов Хожиакбар
|1
|0
|Азмиддинов Шахзод
|1
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|1
|0
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|2
|Аль-Садд
|Плата Гонсало
|2