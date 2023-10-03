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Тур: 2.
Аль-Фейха
 
Позже
Пахтакор
Прогнозы 122
Аль-Фейха 49.2% (60)
X 27.9% (34)
Пахтакор 23% (28)
0
выиграет Пахтакор, со счетом 0:2
вот так
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Пахтакор
2.80
3.20
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3.25
Все Коэффициенты
28
Кассар
Али
Аль
Ахмед
22
Аль-Бакави
Мохаммед
4
Аль-Хайбари
Сами
2
Аль-Рашиди
Мохер
3
Конан
Гислен
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
37
Рикардо
Риллер
17
Сакала
Фэшн
77
Сабири
Абдельхамид
27
Мадаш
Султан
9
Нвакаеме
Энтони
35
Кувватов
Санджар
3
Алиджанов
Хожиакбар
30
Стенворден
Маттью
88
Азмиддинов
Шахзод
34
Сайфиев
Фаррух
27
Сабирходжаев
Сардор
7
Хамробеков
Одилжон
28
Диёр
Холматов
17
Хамдамов
Достонбек
19
Банашак
Пшемислав
8
Тургунбаев
Азизбек
Аль-Фейха
4-2-3-1
Пахтакор
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банашак Пшемислав 1 0
Алиджанов Хожиакбар 1 0
Азмиддинов Шахзод 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0
Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Батин - Аль-Фейха 0:0 Аль-Фейха - Аль-Фатех 3:0 Аль-Таи - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:0
Пахтакор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3
Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0 Турон - Пахтакор 0:1 АГМК - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Согдиана 2:1

Результаты матчей

Аль-Фейха
Пахтакор

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Фейха
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 2
Аль-Садд Плата Гонсало 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 2-го тура азиатской Лиги чемпионов "Аль-Фейха" принимает узбекский "Пахтакор". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Фейха - Пахтакор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 122
Аль-Фейха 49.2% (60)
X 27.9% (34)
Пахтакор 23% (28)
0
выиграет Пахтакор, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Пахтакор
2.80
3.20
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3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Фейха - Пахтакор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Фейха - Пахтакор

Исход игры
Аль-Фейха
48.8% (61)
Ничья
28% (35)
Пахтакор
23.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
34.71% (42)
Меньше
65.29% (79)
Обе команды забьют
Да
61.16% (74)
Нет
38.84% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (32)
1:0 Аль-Фейха
24% (30)
2:1 Аль-Фейха
20% (25)
1:2 Пахтакор
12.8% (16)
2:0 Аль-Фейха
4.8% (6)
0:1 Пахтакор
3.2% (4)
0:2 Пахтакор
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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