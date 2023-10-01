вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банашак Пшемислав
|1
|0
|Алиджанов Хожиакбар
|1
|0
|Азмиддинов Шахзод
|1
|0
|Холдорхонов Пулатхужа
|1
|0
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ульсан Хёндэ
|Адам Мартин
|3
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|3
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|2 (1)
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
|Аль-Вакра
|Youssef Shurrab Khald
|1
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Неймар
|1