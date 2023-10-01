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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Аль-Фейха
 
Позже
Пахтакор
Прогнозы 47
Аль-Фейха 40.4% (19)
X 29.8% (14)
Пахтакор 29.8% (14)
0
выиграет Пахтакор, со счетом 0:2
вот так
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Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 1 0
Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банашак Пшемислав 1 0
Алиджанов Хожиакбар 1 0
Азмиддинов Шахзод 1 0
Холдорхонов Пулатхужа 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пахтакор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0
Аль-Фейха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Абха - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Хазм 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 3:1 Аль-Райян - Аль-Фейха 1:3 Сегед - Аль-Фейха 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Батин - Аль-Фейха 0:0 Аль-Фейха - Аль-Фатех 3:0 Аль-Таи - Аль-Фейха 2:1 Аль-Фейха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:0
Пахтакор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пахтакор - АГМК 2:2 Согдиана - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Кызылкум - Пахтакор 2:3
Пахтакор - Насаф 1:2 Пахтакор - Металлург Бекабад 1:0 Насаф - Пахтакор 0:0 Навбахор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:1 Динамо Самарканд - Пахтакор 3:2 Олимпик Ташкент - Пахтакор 0:2 Кайрат - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Андижан 1:1 Бунёдкор - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:2 Пахтакор - Сурхон 1:0 Пахтакор - Бухара 1:0 Турон - Пахтакор 0:1 АГМК - Пахтакор 1:2 Пахтакор - Согдиана 2:1

Результаты матчей

Аль-Фейха
Пахтакор

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Пахтакор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аль-Фейха
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аль-Айн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пахтакор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ульсан Хёндэ Адам Мартин 3
Инчхон Юнайтед Hernades 3
Аль-Айн Лаба Коджо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Персеполис Сарлак Милад 1 1
АГМК Боаке Мартин 1
Аль-Вакра Youssef Shurrab Khald 1
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 1
Аль-Хиляль Эр-Рияд Неймар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Фейха - Пахтакор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 47
    Аль-Фейха 40.4% (19)
    X 29.8% (14)
    Пахтакор 29.8% (14)
    0
    выиграет Пахтакор, со счетом 0:2
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    Где смотреть матч Аль-Фейха - Пахтакор онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Фейха - Пахтакор

    Исход игры
    Аль-Фейха
    40.4% (19)
    Ничья
    29.8% (14)
    Пахтакор
    29.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (13)
    1:0 Аль-Фейха
    21.3% (10)
    2:1 Аль-Фейха
    17% (8)
    1:2 Пахтакор
    10.6% (5)
    0:2 Пахтакор
    8.5% (4)
    0:1 Пахтакор
    4.3% (2)
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