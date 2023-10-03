Тур: 2.
0'
1:0
4' ГолНасименту Эрик
2:0
32' ГолРахими Суфиане
3:0
41' ГолЛаба Коджо
51' Желтая карточкаHakmuhamed Bashimov
3:1
58' ГолТагаев Эльман
4:1
70' ГолОтонне Куаме
72' Желтая карточкаSalim Umarow
83' Желтая карточкаГелдиев Ата
4:2
85' ГолDayanch Meredov
90' Желтая карточкаАль-Шамси Султан
90'+10
Ход матча
4'
1:0
32'
2:0
41'
3:0
58'
3:1
70'
4:1
72'
83'
85'
4:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
560 Количество передач 305
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Джума СаидЗащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Халфан ИссаНападающий
- Нападающий
-
66 Саид МансурНападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Гелдиев АтаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
18 Salim Umarow
-
-
-
-
Главный тренер: Rovsan Muhadov
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаба Коджо
|3
|1.5
|Рахими Суфиане
|1
|0.5
|Насименту Эрик
|1
|0.5
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.5
|Отонне Куаме
|1
|0.5
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
Ахал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагаев Эльман
|2
|1
|Dayanch Meredov
|1
|0.5
|Диниев Мейлис
|0
|0
|Hakmuhamed Bashimov
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Мохаммед Бандар
|1
|0
|Отонне Куаме
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Аль Балуши Мохаммед
|1
|0
Ахал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагаев Эльман
|1
|0
|Гелдиев Ата
|1
|0
|Dayanch Meredov
|1
|0
|Hakmuhamed Bashimov
|1
|0
|Salim Umarow
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3
Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 0:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Дибба Аль-Фуджайра 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Джазира 3:2
Ахал
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4
Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2 Ахал - Копетдаг 1:1 Шагадам - Ахал 2:4 Энергетик Мары - Ахал 1:5 Небитчи - Ахал 0:1
Результаты матчей
Аль-Айн
Ахал
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Ахал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
Группа A
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|4
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|4
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|3 (1)
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|3
|Аль-Садд
|Афиф Акрам
|1 1
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 1
|Джохор Дарул Такзим
|Муньис Хуан
|2
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|2
|Аль-Фейха
|Аль-Рашиди Мохер
|2