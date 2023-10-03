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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 2.
Аль-Айн
4:2
Конец матча
Ахал
0'
1:0
4' Гол
Насименту Эрик
2:0
32' Гол
Рахими Суфиане
3:0
41' Гол
Лаба Коджо
51' Желтая карточка
Hakmuhamed Bashimov
3:1
58' Гол
Тагаев Эльман
4:1
70' Гол
Отонне Куаме
72' Желтая карточка
Salim Umarow
83' Желтая карточка
Гелдиев Ата
4:2
85' Гол
Dayanch Meredov
90' Желтая карточка
Аль-Шамси Султан
90'+10

Ход матча

4'
Насименту Эрик
1:0
32'
Рахими Суфиане
2:0
41'
Лаба Коджо
(Рахими Суфиане)
3:0
46'
 
Диниев Мейлис
Gurban Annayev
51'
 
Hakmuhamed Bashimov
58'
3:1
Тагаев Эльман
(Диниев Мейлис)
69'
 
Salim Umarow
Adylbek Rawsanow
70'
 
Begench Mamiyew
Alibek Abdurakhmanov
70'
Отонне Куаме
4:1
72'
 
Salim Umarow
76'
Халфан Исса
Лаба Коджо
 
76'
Валид Фалах
Аль-Балуши Халид
 
81'
Мохаммад Хазем
Гамарра Алехандро
 
82'
 
Dayanch Meredov
Тагаев Эльман
83'
 
Гелдиев Ата
85'
4:2
Dayanch Meredov
90'
 
Гошшанов Мовламберди
Hakmuhamed Bashimov
90'
Аль-Шамси Султан
 
90'
Аль-Шамси Султан
Рахими Суфиане
 
90'
Джума Саид
Мохаммед Бандар
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 560 Количество передач 305
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
15
Насименту
Эрик
5
Пак
Ен-У
10
Гамарра
Алехандро
6
Надер
Яхья
18
Аль-Балуши
Халид
21
Рахими
Суфиане
9
Лаба
Коджо
13
Rustem
Ahallyyev
5
Hakmuhamed
Bashimov
3
Союнов
Шохрат
71
Гелдиев
Ата
19
Турсунов
Фуркат
8
Adylbek
Rawsanow
98
Dovran
Hojamammedov
30
Alibek
Abdurakhmanov
10
Тагаев
Эльман
27
Yazgylyc
Gurbanow
9
Gurban
Annayev
Аль-Айн
4-1-4-1
Ахал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 3 1.5
Рахими Суфиане 1 0.5
Насименту Эрик 1 0.5
Аль-Балуши Халид 1 0.5
Отонне Куаме 1 0.5
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Ахал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагаев Эльман 2 1
Dayanch Meredov 1 0.5
Диниев Мейлис 0 0
Hakmuhamed Bashimov 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бармен Ахмед 1 0
Мохаммед Бандар 1 0
Отонне Куаме 1 0
Пак Ен-У 1 0
Аль Балуши Мохаммед 1 0
Ахал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагаев Эльман 1 0
Гелдиев Ата 1 0
Dayanch Meredov 1 0
Hakmuhamed Bashimov 1 0
Salim Umarow 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3
Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Бани Яс 3:2 Аль-Айн - Аль Халидия 3:1 Аль-Айн - Интерсити 2:0 Аль-Айн - Аль Батаех 5:2 Аль-Васль - Аль-Айн 2:3 Бани Яс - Аль-Айн 2:2 Аль-Айн - Аль-Шарджа 2:0 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 0:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Дибба Аль-Фуджайра 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Джазира 3:2
Ахал
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ахал - Аркадаг 2:3 Ахал - Аль-Фейха 1:0 Ахал - Небитчи 2:0 Ашхабад - Ахал 0:4
Ахал - Шагадам 2:2 Алтын Асыр - Ахал 1:2 Аркадаг - Ахал 5:2 Небитчи - Ахал 1:0 Ахал - Ашхабад 0:2 Шагадам - Ахал 1:0 Ахал - Копетдаг 1:2 Мерв - Ахал 2:1 Ахал - Алтын Асыр 0:2 Ахал - Энергетик Мары 1:0 Ахал - Ашхабад 4:1 Мерв - Ахал 3:2 Ахал - Копетдаг 1:1 Шагадам - Ахал 2:4 Энергетик Мары - Ахал 1:5 Небитчи - Ахал 0:1

Результаты матчей

Аль-Айн
Ахал

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Ахал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Аль-Фейха
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Ахал
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Фейха
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аль-Айн
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Ахал
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Айн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Ахал
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 4
Инчхон Юнайтед Hernades 4
Аль-Айн Лаба Коджо 3 (1)
Хайфон Мамуте Юри 3
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 3
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Садд Афиф Акрам 1 1
Персеполис Сарлак Милад 1 1
Джохор Дарул Такзим Муньис Хуан 2
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 2
Аль-Фейха Аль-Рашиди Мохер 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Рахими Суфиане сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Лаба Коджо бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Рахими Суфиане бьет в цель!
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