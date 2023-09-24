Тур: 8. Стадион: Антон Малатинский.
2:2
Второй тайм: 74'
0'
12' Желтая карточкаШулек Мартин
1:0
41' ГолДаниэл Эрик
1:1
48' ГолШефчик Самуэль
2:1
53' ГолДюриш Михал
2:2
64' ГолГерец Штефан
Ход матча
12'
41'
1:0
48'
1:1
53'
2:1
64'
2:2
68'
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
14
Гладик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Осени АзизНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Спартак Трнава
Ружомберок
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
59.1%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
49 матчей
36.7%
26.5%
36.8%
18 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.5%
51%
22.5%
13 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
40.8%
28.6%
15 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.08
1.04
Среднее время на гол
83
86
Всего голов
57
47
Голов в среднем за матч
1.16
0.96
Тотал матчей
2.5
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
20
Больше 41%
Меньше 59%
29
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
Среднее время на гол
77
93
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|2
|0.29
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.29
|Офори Келвин
|1
|0.14
|Даниэл Эрик
|1
|0.14
|Баинович Филип
|1
|0.14
|Азанго Филип
|1
|0.14
|Бернат Ян
|1
|0.14
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.14
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.43
|Домонкос Кристоф
|3
|0.43
|Шефчик Самуэль
|2
|0.29
|Бобчек Томаш
|1
|0.14
|Хриен Мартин
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|1
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1
Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Ружомберок
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|8
|5
|0
|3
|17 - 13
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|2:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|11.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|2:2
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|2:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|4.
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|2:2
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|10.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4