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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Спартак Трнава
2:2
Второй тайм: 74'
Ружомберок
0'
12' Желтая карточка
Шулек Мартин
1:0
41' Гол
Даниэл Эрик
1:1
48' Гол
Шефчик Самуэль
2:1
53' Гол
Дюриш Михал
2:2
64' Гол
Герец Штефан

Ход матча

12'
Шулек Мартин
 
41'
Даниэл Эрик
(Дюриш Михал)
1:0
48'
1:1
Шефчик Самуэль
53'
Дюриш Михал
(Офори Келвин)
2:1
64'
2:2
Герец Штефан
(Шефчик Самуэль)
67'
 
Бодя Мартин
Герец Штефан
67'
 
Лютеран Оливер
Лавринчик Самуэль
68'
Баинович Филип
Стефаник Самуэль
 
68'
Осени Азиз
Бернат Ян
 
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71
Такач
Доминик
18
Шулек
Мартин
2
Штетина
Лукаш
3
Дурик
Андрей
29
Микович
Мартин
27
Бернат
Ян
80
Желькович
Адриан
8
Стефаник
Самуэль
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
35
Крайчирик
Иван
5
Мрва
Марио
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
11
Лавринчик
Самуэль
30
Хриен
Мартин
24
Жигмунд
Марек
15
Герец
Штефан
14
Гладик
Ян
10
Шефчик
Самуэль
Спартак Трнава
4-3-3
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Ружомберок

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
59.1%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

49 матчей

36.7%
26.5%
36.8%
18 побед 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.5%
51%
22.5%
13 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
40.8%
28.6%
15 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.08
1.04

Среднее время на гол

83
86

Всего голов

57
47

Голов в среднем за матч

1.16
0.96

Тотал матчей

2.5
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
20
Больше 41%
Меньше 59%
29
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
46

Среднее время на гол

77
93

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 2 0.29
Джуричин Марко 2 (1) 0.29
Офори Келвин 1 0.14
Даниэл Эрик 1 0.14
Баинович Филип 1 0.14
Азанго Филип 1 0.14
Бернат Ян 1 0.14
Компан-Брезник Миха 1 0.14
Стефаник Самуэль 0 0
Буката Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Желькович Адриан 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.43
Домонкос Кристоф 3 0.43
Шефчик Самуэль 2 0.29
Бобчек Томаш 1 0.14
Хриен Мартин 0 0
Котула Юрай 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 1 1
Прохазка Роман 2 0
Баинович Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Шулек Мартин 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Герец Штефан 1 0
Котула Юрай 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Мрва Марио 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1
Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Ружомберок

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Жилина
 8 5 0 3 17 - 13 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 3 1 16 - 11 15
5.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
Слован Братислава
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Спартак Трнава
 2:2 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Ружомберок
 2:2 7 2 3 2 9 - 12 9
9.
Кошице
 7 2 1 4 5 - 12 7
10.
Скалица
 8 2 1 5 7 - 9 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 7 0 1 6 5 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Ружомберок
 2:2 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Спартак Трнава
 2:2 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
5.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Спартак Трнава
 2:2 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Слован Братислава
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 2:2 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • 53'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • 48'
    Г О О О О Л - Шефчик Самуэль бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Дюриш Михал сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Даниэл Эрик бьет в цель!
  • 12'
    Шулек Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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