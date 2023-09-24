Тур: 8. Стадион: Антон Малатинский.
2:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаШулек Мартин
1:0
41' ГолДаниэл Эрик
1:1
48' ГолШефчик Самуэль
2:1
53' ГолДюриш Михал
2:2
63' ГолГерец Штефан
90'+6
Ход матча
12'
41'
1:0
48'
1:1
53'
2:1
63'
2:2
68'
75'
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
14
Гладик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Осени АзизНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Спартак Трнава
Ружомберок
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
59.1%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
49 матчей
36.7%
26.5%
36.8%
18 побед 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.5%
51%
22.5%
13 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
40.8%
28.6%
15 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.08
1.04
Среднее время на гол
83
86
Всего голов
57
47
Голов в среднем за матч
1.16
0.96
Тотал матчей
2.5
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
20
Больше 41%
Меньше 59%
29
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
Среднее время на гол
77
93
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|2
|0.29
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.29
|Офори Келвин
|1
|0.14
|Даниэл Эрик
|1
|0.14
|Баинович Филип
|1
|0.14
|Азанго Филип
|1
|0.14
|Бернат Ян
|1
|0.14
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.14
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.43
|Домонкос Кристоф
|3
|0.43
|Шефчик Самуэль
|2
|0.29
|Бобчек Томаш
|1
|0.14
|Хриен Мартин
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|1
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2
Ружомберок
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1
Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Ружомберок
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4