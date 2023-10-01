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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
ДАК
0:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
0:1
52' Гол
Дюриш Михал
55' Желтая карточка
Шулек Мартин
69' Желтая карточка
Желькович Адриан
82' Желтая карточка
Каша Филип
85' Желтая карточка
Димун Милан
90' Желтая карточка
Fernand Goure
90'+5
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
7
Чермак
Алеш
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
80
Гаврич
Желько
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
80
Желькович
Адриан
26
Коша
Себастьян
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
29
Микович
Мартин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
ДАК
4-3-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Спартак Трнава

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

37 матчей

37.8%
16.2%
46%
14 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

0.95
0.89

Среднее время на гол

95
101

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.61
0.84

Среднее время на гол

55
106

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

70
104

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чермак Алеш 2 0.22
Крстович Никола 2 0.22
Гаврич Желько 2 0.22
Качер Мирослав 1 0.11
Андзуана Иоан 1 0.11
Fernand Goure 1 0.11
Труса Матей 1 0.11
Ammar Ramadan 1 0.11
Веселовски Доминик 1 0.11
Zoran Zahradnik 1 0.11
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 4 0.44
Азанго Филип 2 0.22
Джуричин Марко 2 (1) 0.22
Стефаник Самуэль 1 0.11
Даниэл Эрик 1 0.11
Офори Келвин 1 0.11
Баинович Филип 1 0.11
Бернат Ян 1 0.11
Компан-Брезник Миха 1 0.11
Буката Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Желькович Адриан 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 1
Пинту Алекс 3 0
Андзуана Иоан 2 0
Труса Матей 2 0
Mark Csinger 2 0
Чермак Алеш 1 0
Качер Мирослав 1 0
Каша Филип 1 0
Димун Милан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 1
Прохазка Роман 2 0
Шулек Мартин 2 0
Баинович Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0

Результаты матчей

ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
1
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
7
ДАК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
15%
3
20%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
TJ Horne Saliby - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1

Результаты матчей

ДАК
Спартак Трнава

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ДАК
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Железярне Подбрезова
 9 6 1 2 22 - 12 19
3.
Жилина
 9 6 0 3 22 - 16 18
4.
Слован Братислава
 8 5 2 1 15 - 9 17
5.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Спартак Трнава
 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
ДАК
 9 4 2 3 13 - 8 14
8.
Ружомберок
 9 2 4 3 10 - 14 10
9.
Скалица
 9 2 1 6 10 - 14 7
10.
Кошице
 9 2 1 6 8 - 20 7
11.
Михаловце
 8 0 2 6 5 - 18 2
12.
Злате Моравце
 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
ДАК
 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Спартак Трнава
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
7.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Кошице
 5 1 0 4 7 - 14 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 4
Весь список
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    • 52'
      Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 47'
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