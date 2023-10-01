Тур: 9. Стадион: MOL Arena.
0:1
Конец матча
0'
0:1
52' ГолДюриш Михал
55' Желтая карточкаШулек Мартин
69' Желтая карточкаЖелькович Адриан
82' Желтая карточкаКаша Филип
85' Желтая карточкаДимун Милан
90' Желтая карточкаFernand Goure
90'+5
Ход матча
52'
0:1
55'
69'
75'
82'
85'
90'
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
20 Осени АзизНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
ДАК
Спартак Трнава
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
44.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
37 матчей
37.8%
16.2%
46%
14 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
21.6%
43.2%
35.2%
8 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
0.95
0.89
Среднее время на гол
95
101
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.61
0.84
Среднее время на гол
55
106
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
70
104
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чермак Алеш
|2
|0.22
|Крстович Никола
|2
|0.22
|Гаврич Желько
|2
|0.22
|Качер Мирослав
|1
|0.11
|Андзуана Иоан
|1
|0.11
|Fernand Goure
|1
|0.11
|Труса Матей
|1
|0.11
|Ammar Ramadan
|1
|0.11
|Веселовски Доминик
|1
|0.11
|Zoran Zahradnik
|1
|0.11
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|4
|0.44
|Азанго Филип
|2
|0.22
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.22
|Стефаник Самуэль
|1
|0.11
|Даниэл Эрик
|1
|0.11
|Офори Келвин
|1
|0.11
|Баинович Филип
|1
|0.11
|Бернат Ян
|1
|0.11
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.11
|Буката Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|2
|1
|Пинту Алекс
|3
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Mark Csinger
|2
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Каша Филип
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
1
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
7
ДАК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
15%
3
20%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
3
33%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
TJ Horne Saliby - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1
Результаты матчей
ДАК
Спартак Трнава
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ДАК
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
45
27
27
18
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|4