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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Злате Моравце
0:3
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
2' Гол
Змрхаль Яромир
0:2
47' Гол
Толич Марко
50' Желтая карточка
Балай Филип
0:3
75' Гол
Толич Марко
90'+3
1
Matej
Slavik
90
Чонка
Матуш
7
Черепаки
Роман
10
Калу
Нсумох
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
25
Наги
Рихард
39
Мошко
Матей
22
Суля
Самуэл
45
Балай
Филип
6
Гоно
Мирослав
31
Трновски
Мартин
8
Змрхаль
Яромир
5
Крижан
Рихард
4
Кашия
Гурам
25
Пощек
Лукаш
26
Лихи
Филип
20
Канкава
Джаба
27
Войтко
Матуш
24
Толич
Марко
23
Шарани
Зуберу
13
Стрелец
Давид
Злате Моравце
4-2-3-1
Слован Братислава
4-1-4-1

История личных встреч

Злате Моравце
Слован Братислава

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
100%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

34 матча

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 27 побед

43 матча

11.6%
16.3%
72.1%
5 побед 7 ничьих 31 победа

Первый тайм

16.3%
39.5%
44.2%
7 побед 17 ничьих 19 побед

Второй тайм

9.3%
27.9%
62.8%
4 победы 12 ничьих 27 побед

История матчей

С
1:1
С
4:1
К
2:0
С
1:2
С
4:1
С
0:4
С
4:1
С
2:1
С
2:1
К
0:2
К
4:1
С
0:1
С
4:0
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
2:1
С
1:1
С
1:5
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
4:1
С
3:1
CL
3:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
3:0
CL
0:3
CL
6:0
CL
1:0
CL
0:1
CL
2:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

0.85
0.61

Среднее время на гол

105
147

Всего голов

61
35

Голов в среднем за матч

2.65
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

78
49

Голов в среднем за матч

1.81
1.14

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 2 0.22
Черепаки Роман 1 (1) 0.11
Наги Рихард 1 0.11
Гоно Мирослав 1 0.11
Дуга Денис 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 0.5
Стрелец Давид 3 0.38
Толич Марко 3 0.38
Чаврич Александр 1 0.13
Кашия Гурам 1 0.13
Змрхаль Яромир 1 0.13
Абубакари Малик 1 0.13
Марчелли Нино 1 0.13
Пощек Лукаш 0 0
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Ловат Лукас 0 0
Лихи Филип 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балай Филип 3 0
Наги Рихард 2 0
Мошко Матей 2 0
Бренкус Адам 2 0
Чонка Матуш 1 0
Мондек Кароль 1 0
Дуга Денис 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Тумма Гергей 1 0
Калу Нсумох 1 0
Patrik Mijic 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 2 0
Барсегян Тигран 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Байрич Кенан 1 0
Ловат Лукас 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Злате Моравце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
7
Злате Моравце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Слован Братислава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
19%
2
22%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Tovarniky - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0
Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0

Результаты матчей

Злате Моравце
Слован Братислава

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Железярне Подбрезова
 9 6 1 2 22 - 12 19
3.
Жилина
 9 6 0 3 22 - 16 18
4.
Слован Братислава
 8 5 2 1 15 - 9 17
5.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Спартак Трнава
 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
ДАК
 9 4 2 3 13 - 8 14
8.
Ружомберок
 9 2 4 3 10 - 14 10
9.
Скалица
 9 2 1 6 10 - 14 7
10.
Кошице
 9 2 1 6 8 - 20 7
11.
Михаловце
 8 0 2 6 5 - 18 2
12.
Злате Моравце
 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
ДАК
 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Спартак Трнава
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
7.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Кошице
 5 1 0 4 7 - 14 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 4
Весь список
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    • 47'
      Г О О О О Л - Толич Марко бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 2'
      Стрелец Давид сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Змрхаль Яромир бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Злате Моравце 0:3 Слован Братислава онлайн

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