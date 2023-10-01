Тур: 9. Стадион: Вион.
0:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЗмрхаль Яромир
0:2
47' ГолТолич Марко
50' Желтая карточкаБалай Филип
0:3
75' ГолТолич Марко
90'+3
Ход матча
2'
0:1
47'
0:2
50'
75'
0:3
90
Чонка
Матуш
10
Калу
Нсумох
14
Дуга
Денис
25
Наги
Рихард
39
Мошко
Матей
22
Суля
Самуэл
45
Балай
Филип
25
Пощек
Лукаш
26
Лихи
Филип
27
Войтко
Матуш
24
Толич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Защитник
-
10 Калу НсумохЗащитник
-
14 Дуга ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
25 Наги РихардПолузащитник
-
39 Мошко МатейПолузащитник
-
22 Суля СамуэлПолузащитник
-
45 Балай ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
-
-
11 Jakub Svec
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Злате Моравце
Слован Братислава
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
100%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
34 матча
8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 27 побед
43 матча
11.6%
16.3%
72.1%
5 побед 7 ничьих 31 победа
Первый тайм
16.3%
39.5%
44.2%
7 побед 17 ничьих 19 побед
Второй тайм
9.3%
27.9%
62.8%
4 победы 12 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
0.85
0.61
Среднее время на гол
105
147
Всего голов
61
35
Голов в среднем за матч
2.65
1.75
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
78
49
Голов в среднем за матч
1.81
1.14
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|2
|0.22
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.11
|Наги Рихард
|1
|0.11
|Гоно Мирослав
|1
|0.11
|Дуга Денис
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|4
|0.5
|Стрелец Давид
|3
|0.38
|Толич Марко
|3
|0.38
|Чаврич Александр
|1
|0.13
|Кашия Гурам
|1
|0.13
|Змрхаль Яромир
|1
|0.13
|Абубакари Малик
|1
|0.13
|Марчелли Нино
|1
|0.13
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балай Филип
|3
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Бренкус Адам
|2
|0
|Чонка Матуш
|1
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Дуга Денис
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|2
|0
|Барсегян Тигран
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Злате Моравце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Слован Братислава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
7
Злате Моравце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Слован Братислава
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
20%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
19%
2
22%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Tovarniky - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0
Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3 Злате Моравце - Петржалка 3:1 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Скалица - Злате Моравце 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0
Результаты матчей
Злате Моравце
Слован Братислава
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
18
62
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|4