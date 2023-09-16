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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Шахтёр Донецк
 
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Порту
Прогнозы 51
Шахтёр Донецк 9.8% (5)
X 19.6% (10)
Порту 70.6% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Порту
4.55
3.95
1.84
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Порту

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1
Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Шахтёр Донецк 9.8% (5)
    X 19.6% (10)
    Порту 70.6% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Порту
    4.55
    3.95
    1.84
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Порту онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Порту

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    10% (5)
    Ничья
    20% (10)
    Порту
    70% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    42% (21)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    0:1 Порту
    8% (4)
    2:1 Шахтёр Донецк
    6% (3)
    0:2 Порту
    6% (3)
    1:3 Порту
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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