Тур: 1. Стадион: Парк де Пренс.
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История личных встреч
ПСЖ
Боруссия Д
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0
Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогнозы на матч ПСЖ - Боруссия Д
Исход игры
ПСЖ
72.9% (35)
Ничья
16.7% (8)
Боруссия Д
10.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
82.22% (37)
Нет
17.78% (8)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
45.8% (22)
1:1 Ничья
10.4% (5)
1:0 ПСЖ
10.4% (5)
2:0 ПСЖ
6.3% (3)
1:2 Боруссия Д
4.2% (2)
2:2 Ничья
4.2% (2)
3:1 ПСЖ
4.2% (2)
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