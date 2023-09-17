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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ПСЖ
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 48
ПСЖ 72.9% (35)
X 16.7% (8)
Боруссия Д 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Боруссия Д
1.76
4.40
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Боруссия Д

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0
Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюкасл
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.8% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    ПСЖ 72.9% (35)
    X 16.7% (8)
    Боруссия Д 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Боруссия Д
    1.76
    4.40
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Боруссия Д

    Исход игры
    ПСЖ
    72.9% (35)
    Ничья
    16.7% (8)
    Боруссия Д
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    45.8% (22)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    1:0 ПСЖ
    10.4% (5)
    2:0 ПСЖ
    6.3% (3)
    1:2 Боруссия Д
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    3:1 ПСЖ
    4.2% (2)
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