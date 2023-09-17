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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Антверпен
Прогнозы 48
Барселона 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Антверпен 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Антверпен
1.21
8.00
16.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.5
Янссен Винсент 1 0.5
Керк Джирано 1 0.5
Вермирен Артур 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батай Йелле 0 1
Де Лат Ричи 1 0
Бутез Жан 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0
Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 0:1

Результаты матчей

Барселона
Антверпен

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барселона
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Антверпен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится победой Барселона.
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    • Прогнозы 48
    Барселона 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Антверпен 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Антверпен
    1.21
    8.00
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Антверпен

    Исход игры
    Барселона
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Антверпен
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    17.78% (8)
    Нет
    82.22% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    34.7% (17)
    3:0 Барселона
    28.6% (14)
    3:1 Барселона
    8.2% (4)
    4:0 Барселона
    8.2% (4)
    2:1 Барселона
    4.1% (2)
    1:0 Барселона
    4.1% (2)
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    Барселона
    Антверпен
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