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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Фейеноорд
 
Позже
Селтик
Прогнозы 44
Фейеноорд 86.4% (38)
X 11.4% (5)
Селтик 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Селтик
1.65
4.30
5.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фейеноорд
Селтик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0
Селтик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0
Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Гамба Осака - Селтик 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Портимоненсе - Селтик 1:4 Селтик - Инвернесс 3:1 Селтик - Абердин 5:0 Хиберниан - Селтик 4:2 Селтик - Сент-Миррен 2:2 Рейнджерс - Селтик 3:0 Хартс - Селтик 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Мазеруэлл 1:1 Килмарнок - Селтик 1:4

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Фейеноорд 86.4% (38)
    X 11.4% (5)
    Селтик 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Селтик
    1.65
    4.30
    5.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фейеноорд - Селтик онлайн

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    Прогнозы на матч Фейеноорд - Селтик

    Исход игры
    Фейеноорд
    86.4% (38)
    Ничья
    11.4% (5)
    Селтик
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    61.4% (27)
    2:0 Фейеноорд
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:0 Фейеноорд
    4.5% (2)
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    Фейеноорд
    Селтик
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