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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 47
Манчестер Сити 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Црвена Звезда 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Црвена Звезда
1.08
18.00
38.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родри Эрнандес 1 1
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Мораес 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Црвена Звезда

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Манчестер Сити 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Црвена Звезда 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Црвена Звезда
    1.08
    18.00
    38.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Црвена Звезда

    Исход игры
    Манчестер Сити
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Црвена Звезда
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.36% (38)
    Меньше
    13.64% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    43.18% (19)
    Нет
    56.82% (25)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    31.3% (15)
    3:1 Манчестер Сити
    22.9% (11)
    2:0 Манчестер Сити
    10.4% (5)
    4:0 Манчестер Сити
    6.3% (3)
    2:1 Манчестер Сити
    6.3% (3)
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    Манчестер Сити
    Црвена Звезда
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