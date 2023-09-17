Тур: 1. Стадион: Этихад Стэдиум.
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Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родри Эрнандес
|1
|1
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0
Црвена Звезда
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0
Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Црвена Звезда - Слобода 3:1 Црвена Звезда - Uzice 3:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:2 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Раднички 1923 - Црвена Звезда 1:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 2:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Црвена Звезда
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Црвена Звезда
Исход игры
Манчестер Сити
93.8% (45)
Ничья
4.2% (2)
Црвена Звезда
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
86.36% (38)
Меньше
13.64% (6)
Обе команды забьют
Да
43.18% (19)
Нет
56.82% (25)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
31.3% (15)
3:1 Манчестер Сити
22.9% (11)
2:0 Манчестер Сити
10.4% (5)
4:0 Манчестер Сити
6.3% (3)
2:1 Манчестер Сити
6.3% (3)
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