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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Лацио
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 46
Лацио 26.1% (12)
X 32.6% (15)
Атлетико М 41.3% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Атлетико М
2.95
3.45
2.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лацио
Атлетико М

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1
Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2
Атлетико М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0
Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Атлетико М.
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    • Прогнозы 46
    Лацио 26.1% (12)
    X 32.6% (15)
    Атлетико М 41.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Атлетико М
    2.95
    3.45
    2.55
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Лацио - Атлетико М

    Исход игры
    Лацио
    25.5% (12)
    Ничья
    31.9% (15)
    Атлетико М
    42.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (36)
    Нет
    18.18% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    29.8% (14)
    1:1 Ничья
    25.5% (12)
    2:1 Лацио
    14.9% (7)
    0:1 Атлетико М
    8.5% (4)
    1:0 Лацио
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Лацио
    Атлетико М
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