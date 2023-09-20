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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Реал Мадрид
0:0
Второй тайм: 80'
Унион Берлин
0'
1' Желтая карточка
Тусар Люка
37' Желтая карточка
Тчуамени Орельен
Хоселу бьет в штангу (видео). Ли...
Серия ударов по воротам Реннова ...
Момент у Гозенса (видео). Лига ч...
Алаба со штрафного пробил над пе...

Ход матча

1'
 
Тусар Люка
37'
Тчуамени Орельен
 
66'
Вальверде Федерико
Тчуамени Орельен
 
66'
Кроос Тони
Камавинга Эдуардо
 
66'
 
Фолланд Кевин
Бехренс Кевин
66'
 
Ааронсон Бренден
Лайдуни Аисса
73'
Гарсия Франсиско
Начо Фернандес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 15 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 401 Количество передач 146
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 174
Реал Мадрид 95.4% (166)
X 2.3% (4)
Унион Берлин 2.3% (4)
0
выиграет Реал Мадрид, со счетом 3:0
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Унион Берлин
1.86
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5.20
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9.10
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Аррисабалага
Кепа
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
10
Модрич
Лука
18
Тчуамени
Орельен
12
Камавинга
Эдуардо
5
Беллингем
Джуд
14
Хоселу
Санмартин
11
Родриго
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
23
Бонуччи
Леонардо
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
33
Крал
Алекс
29
Тусар
Люка
20
Лайдуни
Аисса
6
Госенс
Робин
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
Реал Мадрид
4-3-1-2
Унион Берлин
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тусар Люка 1 0

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3
Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1
Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Унион Берлин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Берлин
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    80'
    Еккель вместо Бонуччи на поле в составе "железных" появляется на поле тем временем. Браим Диас вместо Луки Модрича на футбольном газоне оказался у "Реала". 
  • Угловой
    78'
    Два корнера сразу подали футболисты "Реала". 15 угловых уже мадридцы подали. Хоселу уже выстреливает с 11-метровой отметки, снова выше цели сфера направлена.
  • Угловой
    77'
    "Унион" с левого края в атаке был, но Гарсия отработал в обороне. Далее уже сам Фран сумел провести наступление. Угловой для "Реала". 14-й в игре. 
  • Угловой
    75'
    Неудачно угловой разыграли футболисты "Реала", но после нового прострела с левого края мяч в свои перчатки поймал голкипер. 
  • Замена
    74'
    Вместо Начо на поле Гарсия появился в составе "Реала". 
  • 73'
    Васкес нанес сейчас удар по воротам, но снова попал в ногу защитнику. В итоге мяч полетел намного цели. Снова угловой для "Реала". Уже сбились мы со счета, какой именно. 
  • 72'
    С правого края последовал навес на голову Родриго, который сумел мяч остановить и уложить на газон, но вот пробить явно забыл игрок "Реала". 
  • Угловой
    71'
    Алаба снова подавал мяч в штрафную соперника после розыгрыша углового от "Реала", но до Крооса довести сферу ему не удалось. Случилась снова потеря. 
  • Опасный момент
    70'
    МОМЕНТИЩЕ! Модрич с левой ноги нанес удар по воротам соперника, но до снаряда сумел добраться вратарь "Униона". В который раз уже!
  • Замена
    68'
    Фолланд вместо Бехренса на поле появился. Лайдуни в составе "железных" поменял Ааронсон. Двойная ротация, которая напрашивалась у гостей. 
  • Замена
    67'
    Кроос вместо Камавинги на поле появился. Вальверде Тчуамени в составе "Реала" сменил. Первые ротации в составе "Реала" случились.  
  • 66'
    Хоселу слева оказался сейчас на ударной позиции. Пробил он по рамке соперника, но попал снова в защитника. У нас замена у "Реала" готовится.
  • 65'
    После попадания Хоселу в штангу весьма говорящая реакция была у Карло Анчелотти, который чуть ли не в бешенстве встретил попадание своего игрока в стойку. 
  • Штанга
    63'
    МОМЕНТИЩЕ! И снова не везет "Реалу"! Снова! Хоселу после подачи с левого края выполнил удар по воротам. Голкипер "Униона" добрался до сферы и смог в стойку ее переправить! Далее мяч вылетел в поле, а защита "железных" справилась на подстраховке.
  • 62'
    Алаба сейчас попытался до снаряда добраться, но лишь носком он после паса от Модрича сферы касается, упуская ее за лицевую линию. Обидно.
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    • Анонс
      61'
      68 матчей кряду в Лиге чемпионов на своем поле забивал мадридский "Реал". И неужели же сегодня эта приятная для "сливочных" серия прервется? Все возможно!
    • 60'
      Долго мяч контролировал "Реал", но под прессингом соперника его потерял. Бекер далее оказался на газоне, но рефери не стал свистеть, а игрок "Байера" успел уже коснуться снаряда рукой. 
    • 59'
      Карло Анчелотти сейчас снова на ногах. Вышел он к кромке поля, чтобы что-то своим подопечным подсказать. На ногах и Урс Фишер, который также свой коллектив продолжает подбадривать. 
    • 57'
      Тусар отдал на Госенса, который пытался с левого края в центр протиснуться, но сделать этого ему не удалось. Мяч потеряли игроки "Униона". 
    • Угловой
      56'
      Два угловых кряду подали футболисты "Реала". С правого края оба раза подавали игроки "сливочных", но до снаряда сумел добраться голкипер "королевского клуба". 
    • Угловой
      55'
      Родриго снова на ударной позиции оказался. С правого края штрафной нанес он выстрел в ближний угол, но сфера попала в ногу защитнику. Еще один угловой. 
    • 54'
      Алаба с левого края простреливал мяч в штрафную соперника, но этот пас был слишком сильным. До мяча партнер не добрался.
    • Штанга
      53'
      МОМЕНТ! Родриго получил мяч сейчас, после чего пробил, но попал в голкипера. Повторный прострел с правого края, и все тот же Родриго пробивает в правую стойку!
    • 51'
      "Реал" продолжает возить мяч на половине поля соперника. Забить гол в ворота соперника пока не удается, хотя желание стало прослеживаться у "сливочных" впереди. 
    • Опасный момент
      50'
      Первая попытка от немцев пробить по воротам соперника. После скидки Бехренса Госенс нанес удар по воротам соперника, и мяч от игрока "Униона" чуть левее цели полетел!
    • Фол, нарушение
      49'
      Духи получил удар по ногам от соперника. Камавинга ему съездил по ноге. Судейский корпус тут же среагировал. Было зафиксировано нарушение правил.
    • 47'
      Сегодня молодежные составы "Реала" и "Униона" также провели свою игру днем. Мадридские юноши смогли переиграть соперника со счетом 2:1, несмотря на тот факт, что проигрывали по ходу первого тайма. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал! В перерыве замен не было! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Доиграли команды первый тайм, переиграли две минуты, после чего главный арбитр отправил всех на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:0.
    • 44'
      После подачи Модрича углового Алаба с правого края штрафной наносит удар в ближний угол, но в створ рамки соперника он явно не попадает. Крайне неточно получается. 
    • Угловой
      43'
      По сути, даже форму вратари не испачкали в первом тайме. Васкес снова с правого края выполнил навесную подачу в штрафную соперника - мяч был вынесен на угловой. 
    • Офсайд
      42'
      Родриго теперь в офсайде оказался. Где-то на метр он во "вне игры" забрался, и рефери тут же дал свисток, остановив игру. Пауза в нашем матче. 
    • Травма, повреждение
      41'
      У Крала, судя по всему, что-то с ногой. Уселся сейчас на газоне игрок "Униона", который показывает медикам, что у него с большим пальцем что-то произошло. 
    • 39'
      На сей раз с правого края Лука Модрич в район 11-метровой отметки подавал, но мяч отскочил от защитника, к Тчуамени. Игрок "Реала" пробил намного выше цели. 
    • Угловой
      38'
      Васкес снова с правого края выполнял прострельный пас. Мяч попал в ногу защитнику и вылетел за лицевую линию. Еще один угловой удар. 
    • 37'
      Менее 10 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. "Реал" все также в атаке пытается себя показать, но пока открыть счет в матче не удается мадридцам. 
    • Желтая карточка
      35'
      Разыграли мадридцы угловой удар, но снова до удара дело не довели. Тчуамени следом теряет мяч, а затем подкатывается в ногу сопернику. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. 
    • Угловой
      34'
      Родриго с правого края выполнил прострельную передачу на дальнюю штангу, но там никого не оказывается. Алаба далее с левого уже фланга подает, но в ногу защитнику попадает. Шестой для мадридцев корнер. 
    • 33'
      Начали уже освистывать собственных футболистов сейчас фанаты "Реала". Слишком уж увязли мадридцы со снарядом в районе центрального круга.
    • 31'
      Модрич сходил на фланг к Юрановичу, попытался того обыграть, но в подкате соотечественник Луки вынес сферу за боковую линию. В аут.
    • Угловой
      30'
      В итоге два угловых подали футболисты "Реала", но ни один из стандартов не был доведен до удара по воротам. Мяч был выбиты игроками немецкого коллектива подальше от ворот.
    • Угловой
      29'
      Юранович ошибся с выносом мяча сейчас подальше от ворот. В итоге срезал футболист сферу за лицевую линию. Будет новый в матче угловой. 
    • 27'
      Бонуччи после прострела от Алабы с левого края сыграл уверенно в обороне. Лео уже в который раз подчистил за партнерами, выбив мяч за боковую линию.
    • 26'
      Теперь уже в центр с правого края пришла передача у "Реала". Тчуамени нанес выстрел по рамке соперника, и сфера полетела намного выше цели!
    • 25'
      Кепа вышел из ворот после заброса с правого края. В итоге голкипер мяч кулаком в сторону от рамки полетел. За боковую линию он ушел.
    • Угловой
      24'
      Еще один угловой для "Реала". Снова подача с правого края от Модрича, и Хоселу головой пробивает метра на три выше цели. Снова выиграл он верх, но толку от этого было немного!
    • 23'
      И снова "Реал" с мячом оказался. Начо получил мяч на левом краю, но ошибся с передачей на партнера. Камавинга в борьбу тут же вступил и сферу отобрал у противника. 
    • Опасный момент
      21'
      Штрафной удар заработал "Реал". В итоге Алаба наносил дальний удар по воротам соперника, но мяч намного выше цели Давид направил в этой ситуации!
    • 20'
      Модрич долго ждал подключения от партнеров, но в итоге отдал пас на Биллингема, который выполнил неточный заброс в штрафную соперника. Потеря.
    • 19'
      Пока лишь один более и менее опасный момент у "Реала" был после передачи на Хоселу и удара игрока рядом со стойкой. В остальном, "железные" действовали в обороне круто.
    • Офсайд
      17'
      Офсайд был зафиксирован у игроков "Реала". Хоселу во "вне игры" оказался, и сложно было поспорить с судейским корпусом на этот счет.
    • 16'
      В район 11-метровой отметки пошла сейчас подача, но спокойно на выходе сыграл Кепа, который отбил мяч в сторону от собственной рамки. 
    • Угловой
      15'
      Госенс на левом фланге получил мяч, после чего выполнил прострел в центр штрафной. Заработал он в итоге угловой удар для своей команды.
    • Фол, нарушение
      14'
      "Реал" пока не торопится форсировать события на поле. Беллингема сейчас снесли на левом фланге, но свисток судьи снова промолчал. 
    • 12'
      Алаба с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но на выходе действовал Бехренс. Снова вратарь "железных" сумел мяч в перчатки забрать. 
    • 11'
      Бехренс сейчас после подачи с правого края головой наносил удар по рамке соперника. Мяч полетел намного выше цели. Но попытка отличиться была неплохой. 
    • Угловой
      10'
      Два угловых кряду подали футболисты "Реала". Она навеса мадридской команды были нейтрализованы и выбиты в центр поля игроками "железных".
    • 9'
      Лайдуни дважды простреливал мяч в штрафную соперника, но оба раза прострел "железных" нейтрализовывала оборона мадридского коллектива. 
    • 7'
      Васкес получил мяч на правом фланге, выполнил подачу на Хоселу, который расстреливал с близкого расстояния ворота соперника, нро не сумел сферу направить в левый угол!
    • 6'
      Кепа почему-то не пошел в единоборство за мяч в своей штрафной. В итоге пришлось до снаряда уже добираться маленькому Модричу и сбрасывать сферу в перчатки голкиперу. 
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Хоселу после передачу Биллингема нанес удар по воротам соперника. В итоге голкипер "Униона" сыграл в воротах, намертво сумев забрать сферу в перчатки. 
    • Желтая карточка
      3'
      Тусар сразу же получает карточку желтого цвета за сно соперника на футбольный газон. Судья решил не межеваться и назначил штрафной, показав "горчичник". 
    • 2'
      Футболисты "Реала" вышли сегодня на футбольный газон в сливочных цветах, а игроки "Униона" вышли на футбольное поле в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.4% (166)
    Ничья
    2.3% (4)
    Унион Берлин
    2.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.97% (59)
    Меньше
    52.03% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    38.21% (47)
    Нет
    61.79% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    33.3% (58)
    2:1 Реал Мадрид
    14.9% (26)
    3:1 Реал Мадрид
    8.6% (15)
    3:0 Реал Мадрид
    6.3% (11)
    1:0 Реал Мадрид
    2.9% (5)
    4:0 Реал Мадрид
    1.1% (2)
    2:2 Ничья
    1.1% (2)
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    Реал Мадрид
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