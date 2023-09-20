С правого края последовал навес на голову Родриго, который сумел мяч остановить и уложить на газон, но вот пробить явно забыл игрок "Реала".

Васкес нанес сейчас удар по воротам, но снова попал в ногу защитнику. В итоге мяч полетел намного цели. Снова угловой для "Реала". Уже сбились мы со счета, какой именно.

Неудачно угловой разыграли футболисты "Реала", но после нового прострела с левого края мяч в свои перчатки поймал голкипер.

"Унион" с левого края в атаке был, но Гарсия отработал в обороне. Далее уже сам Фран сумел провести наступление. Угловой для "Реала". 14-й в игре.

Два корнера сразу подали футболисты "Реала". 15 угловых уже мадридцы подали. Хоселу уже выстреливает с 11-метровой отметки, снова выше цели сфера направлена.

Еккель вместо Бонуччи на поле в составе "железных" появляется на поле тем временем. Браим Диас вместо Луки Модрича на футбольном газоне оказался у "Реала".

Алаба сейчас попытался до снаряда добраться, но лишь носком он после паса от Модрича сферы касается, упуская ее за лицевую линию. Обидно.

МОМЕНТИЩЕ! И снова не везет "Реалу"! Снова! Хоселу после подачи с левого края выполнил удар по воротам. Голкипер "Униона" добрался до сферы и смог в стойку ее переправить! Далее мяч вылетел в поле, а защита "железных" справилась на подстраховке.

После попадания Хоселу в штангу весьма говорящая реакция была у Карло Анчелотти, который чуть ли не в бешенстве встретил попадание своего игрока в стойку.

Хоселу слева оказался сейчас на ударной позиции. Пробил он по рамке соперника, но попал снова в защитника. У нас замена у "Реала" готовится.

Кроос вместо Камавинги на поле появился. Вальверде Тчуамени в составе "Реала" сменил. Первые ротации в составе "Реала" случились.

Фолланд вместо Бехренса на поле появился. Лайдуни в составе "железных" поменял Ааронсон. Двойная ротация, которая напрашивалась у гостей.

МОМЕНТИЩЕ! Модрич с левой ноги нанес удар по воротам соперника, но до снаряда сумел добраться вратарь "Униона". В который раз уже!

Алаба снова подавал мяч в штрафную соперника после розыгрыша углового от "Реала", но до Крооса довести сферу ему не удалось. Случилась снова потеря.

Первая попытка от немцев пробить по воротам соперника. После скидки Бехренса Госенс нанес удар по воротам соперника, и мяч от игрока "Униона" чуть левее цели полетел!

"Реал" продолжает возить мяч на половине поля соперника. Забить гол в ворота соперника пока не удается, хотя желание стало прослеживаться у "сливочных" впереди.

МОМЕНТ! Родриго получил мяч сейчас, после чего пробил, но попал в голкипера. Повторный прострел с правого края, и все тот же Родриго пробивает в правую стойку!

Алаба с левого края простреливал мяч в штрафную соперника, но этот пас был слишком сильным. До мяча партнер не добрался.

Родриго снова на ударной позиции оказался. С правого края штрафной нанес он выстрел в ближний угол, но сфера попала в ногу защитнику. Еще один угловой.

Два угловых кряду подали футболисты "Реала". С правого края оба раза подавали игроки "сливочных", но до снаряда сумел добраться голкипер "королевского клуба".

Тусар отдал на Госенса, который пытался с левого края в центр протиснуться, но сделать этого ему не удалось. Мяч потеряли игроки "Униона".

Карло Анчелотти сейчас снова на ногах. Вышел он к кромке поля, чтобы что-то своим подопечным подсказать. На ногах и Урс Фишер, который также свой коллектив продолжает подбадривать.

Долго мяч контролировал "Реал", но под прессингом соперника его потерял. Бекер далее оказался на газоне, но рефери не стал свистеть, а игрок "Байера" успел уже коснуться снаряда рукой.

68 матчей кряду в Лиге чемпионов на своем поле забивал мадридский "Реал". И неужели же сегодня эта приятная для "сливочных" серия прервется? Все возможно!

Второй тайм стартовал! В перерыве замен не было! Удачи соперникам, поехали!

Сегодня молодежные составы "Реала" и "Униона" также провели свою игру днем. Мадридские юноши смогли переиграть соперника со счетом 2:1, несмотря на тот факт, что проигрывали по ходу первого тайма.

Духи получил удар по ногам от соперника. Камавинга ему съездил по ноге. Судейский корпус тут же среагировал. Было зафиксировано нарушение правил.

Первый тайм

— Доиграли команды первый тайм, переиграли две минуты, после чего главный арбитр отправил всех на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:0.

44' После подачи Модрича углового Алаба с правого края штрафной наносит удар в ближний угол, но в створ рамки соперника он явно не попадает. Крайне неточно получается.

43' По сути, даже форму вратари не испачкали в первом тайме. Васкес снова с правого края выполнил навесную подачу в штрафную соперника - мяч был вынесен на угловой.

42' Родриго теперь в офсайде оказался. Где-то на метр он во "вне игры" забрался, и рефери тут же дал свисток, остановив игру. Пауза в нашем матче.

41' У Крала, судя по всему, что-то с ногой. Уселся сейчас на газоне игрок "Униона", который показывает медикам, что у него с большим пальцем что-то произошло.

39' На сей раз с правого края Лука Модрич в район 11-метровой отметки подавал, но мяч отскочил от защитника, к Тчуамени. Игрок "Реала" пробил намного выше цели.

38' Васкес снова с правого края выполнял прострельный пас. Мяч попал в ногу защитнику и вылетел за лицевую линию. Еще один угловой удар.

37' Менее 10 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. "Реал" все также в атаке пытается себя показать, но пока открыть счет в матче не удается мадридцам.

35' Разыграли мадридцы угловой удар, но снова до удара дело не довели. Тчуамени следом теряет мяч, а затем подкатывается в ногу сопернику. В руках рефери появляется карточка желтого цвета.

34' Родриго с правого края выполнил прострельную передачу на дальнюю штангу, но там никого не оказывается. Алаба далее с левого уже фланга подает, но в ногу защитнику попадает. Шестой для мадридцев корнер.

33' Начали уже освистывать собственных футболистов сейчас фанаты "Реала". Слишком уж увязли мадридцы со снарядом в районе центрального круга.

31' Модрич сходил на фланг к Юрановичу, попытался того обыграть, но в подкате соотечественник Луки вынес сферу за боковую линию. В аут.

30' В итоге два угловых подали футболисты "Реала", но ни один из стандартов не был доведен до удара по воротам. Мяч был выбиты игроками немецкого коллектива подальше от ворот.

29' Юранович ошибся с выносом мяча сейчас подальше от ворот. В итоге срезал футболист сферу за лицевую линию. Будет новый в матче угловой.

27' Бонуччи после прострела от Алабы с левого края сыграл уверенно в обороне. Лео уже в который раз подчистил за партнерами, выбив мяч за боковую линию.

26' Теперь уже в центр с правого края пришла передача у "Реала". Тчуамени нанес выстрел по рамке соперника, и сфера полетела намного выше цели!

25' Кепа вышел из ворот после заброса с правого края. В итоге голкипер мяч кулаком в сторону от рамки полетел. За боковую линию он ушел.

24' Еще один угловой для "Реала". Снова подача с правого края от Модрича, и Хоселу головой пробивает метра на три выше цели. Снова выиграл он верх, но толку от этого было немного!

23' И снова "Реал" с мячом оказался. Начо получил мяч на левом краю, но ошибся с передачей на партнера. Камавинга в борьбу тут же вступил и сферу отобрал у противника.

21' Штрафной удар заработал "Реал". В итоге Алаба наносил дальний удар по воротам соперника, но мяч намного выше цели Давид направил в этой ситуации!

20' Модрич долго ждал подключения от партнеров, но в итоге отдал пас на Биллингема, который выполнил неточный заброс в штрафную соперника. Потеря.

19' Пока лишь один более и менее опасный момент у "Реала" был после передачи на Хоселу и удара игрока рядом со стойкой. В остальном, "железные" действовали в обороне круто.

17' Офсайд был зафиксирован у игроков "Реала". Хоселу во "вне игры" оказался, и сложно было поспорить с судейским корпусом на этот счет.

16' В район 11-метровой отметки пошла сейчас подача, но спокойно на выходе сыграл Кепа, который отбил мяч в сторону от собственной рамки.

15' Госенс на левом фланге получил мяч, после чего выполнил прострел в центр штрафной. Заработал он в итоге угловой удар для своей команды.

14' "Реал" пока не торопится форсировать события на поле. Беллингема сейчас снесли на левом фланге, но свисток судьи снова промолчал.

12' Алаба с левого края выполнял подачу в штрафную соперника, но на выходе действовал Бехренс. Снова вратарь "железных" сумел мяч в перчатки забрать.

11' Бехренс сейчас после подачи с правого края головой наносил удар по рамке соперника. Мяч полетел намного выше цели. Но попытка отличиться была неплохой.

10' Два угловых кряду подали футболисты "Реала". Она навеса мадридской команды были нейтрализованы и выбиты в центр поля игроками "железных".

9' Лайдуни дважды простреливал мяч в штрафную соперника, но оба раза прострел "железных" нейтрализовывала оборона мадридского коллектива.

7' Васкес получил мяч на правом фланге, выполнил подачу на Хоселу, который расстреливал с близкого расстояния ворота соперника, нро не сумел сферу направить в левый угол!

6' Кепа почему-то не пошел в единоборство за мяч в своей штрафной. В итоге пришлось до снаряда уже добираться маленькому Модричу и сбрасывать сферу в перчатки голкиперу.

5' МОМЕНТ! Хоселу после передачу Биллингема нанес удар по воротам соперника. В итоге голкипер "Униона" сыграл в воротах, намертво сумев забрать сферу в перчатки.

3' Тусар сразу же получает карточку желтого цвета за сно соперника на футбольный газон. Судья решил не межеваться и назначил штрафной, показав "горчичник".

2' Футболисты "Реала" вышли сегодня на футбольный газон в сливочных цветах, а игроки "Униона" вышли на футбольное поле в черном обмундировании.