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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Реал Мадрид
 
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Унион Берлин
Прогнозы 53
Реал Мадрид 100% (53)
X 0% (0)
Унион Берлин 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Унион Берлин
1.43
5.20
9.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1
Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Унион Берлин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Берлин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Берлин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Реал Мадрид 100% (53)
    X 0% (0)
    Унион Берлин 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Унион Берлин
    1.43
    5.20
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Унион Берлин онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Унион Берлин

    Исход игры
    Реал Мадрид
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Унион Берлин
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    30.23% (13)
    Нет
    69.77% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    44.4% (24)
    2:1 Реал Мадрид
    14.8% (8)
    3:1 Реал Мадрид
    7.4% (4)
    3:0 Реал Мадрид
    5.6% (3)
    4:0 Реал Мадрид
    3.7% (2)
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    Реал Мадрид
    Унион Берлин
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