"Копенгаген" остается в меньшинстве! Йелерт получает отложенную вторую желтую карточку за грубый фол в центре поля!

Крайне недовольны гости таким решением арбитра, в итоге Дикс также удостоился предупреждения.

Совсем немного времени провел на поле Орри Оскарссон, Петер Анкерсен появляется в защите, также Вальдемар Йенсен вышел вместо Элиаса Ачури.

У хозяев Тангай Н'Домбеле появляется на поле вместо Виктора Нельссона.

Еще одна желтая карточка в нашем матче, Сержиу Оливейра наказан за жесткий фол против Дикса в центре поля.

Оперативно перестроились гости после удаления правого защитника, по-прежнему ничего толкового впереди у "Галатасарая" не клеится.

Начинает свой отсчёт заключительная 10-минутка, хотя арбитр во втором тайме вправе добавить много, учитывая количество остановок.

По-прежнему не удается "Галатасараю" найти свои моменты во втором тайме, "Копенгаген" на диком кураже не позволяет сопернику вообще ничего.

Актюркоглу попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч угодил в Йелерта и прошел мимо створа - угловой.

С первой подачей Зиеша справился Вавро, выбивший мяч за лицевую, затем кулаком играет Грабара, опять отправляя снаряд на угловой.

Хозяева разыграли угловой, после чего последовал навес в штрафную, где хозяева нарушили правила.

Уилфрид Заха и Барыш Йылмаз появляются на поле вместо Керема Актюркоглу и Хакима Зиеша.

Виктор Классон и Орри Оскарссон появляются на поле вместо Диогу Гонсалвеша и Джордана Ларссона.

Снова ничего не удается сделать впереди хозяевам поля, замены наставника "Галатасарая" скорее ослабили игру.

С самого начала тайма никуда не спешит Грабара, уже призывает арбитр действовать голкипера гостей быстрее, скоро будет и желтая карточка.

Торрейра получает повреждение по итогам одного из единоборств, врачи "Галатасарая" снова на поле.

Пока не удается "Галатасараю" создать что-либо впереди, грамотно сбивают темп футболисты "Копенгагена".

Штрафной на правом фланге атаки заработал Фальк, однако подача на дальнюю штангу получилась достаточно простой для Муслеры.

Эльюнусси на входе в штрафную играет в "стенку" с Гонсалвешем, однако защитник хозяев здорово сыграл в подкате, организовав удар от ворот.

Под диктовку гостей проходит старт второго тайма, Гонсалвеш завершил очередную атаку датского клуба ударом с линии штрафной, но в створ не попал.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ДИОГУ ГОНСАЛВЕШ! Проваливается "Галатасарай" при создании искусственного офсайда, Мелинг прорывается по левому флангу и катит в штрафную но Гонсалвеша, который спокойно расстреливает цель!

Сержиу Оливейра и Тете появляются на поле вместо Керема Демирбая и Дриса Мертенса.

Справляется оборона гостей с подачей Зиеша со штрафного, а следом Бардакчи не успевает выйти из положения "вне игры".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Ачури прорвался по левому флангу и отдал передачу в штрафную на Гонсалвеша, который пробил в ближний угол - Муслера забрал мяч.

45' 2 минуты добавляет Георгий Кабаков к основному времени первого тайма.

44' Актюркоглу с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Икарди скидывает головой в направлении Зиеша, которого опережает защитник.

42' Зиешу после столкновения с Мелингом в центральном круге требуется помощь врачей.

40' Икарди получает возможность для удара с линии штрафной, но под мяч успевает броситься Вавро, круглый отскакивает к Грабаре.

39' Зиеш получает желтую карточку за фол на фланге и последующую неспортивную реакцию на свисток.

38' Да, поплатились хозяева за расточительность в завершении атак, хотя теперь давление "Галатасарая" должно стать еще выше.

37' Торрейра с правого фланга исполняет кросс в штрафную, невысокий Мертенс выигрывает верховую борьбу, но пробивает головой рядом с дальней штангой!

36' Зиеш с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, где Грабара на выходе опережают Икарди.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МОХАМЕД ЭЛЬЮНУССИ!

Атаку через правый фланг провели гости, последовала подача на дальний угол вратарской, Лерагер скинул мяч в центр, Эльюнусси принял его грудью и вторым касанием прошил перчатку Муслеры!

34' Снова через вертикальный заброс играют хозяева поля, Актюркоглу забирается в положение "вне игры".

33' Продолжает публика на стадионе встречать свистом любое владение "Копенгагена", сильное давление на гостей оказывают трибуны.

31' Демирбай с углового исполняет подачу к линии вратарской, но борьба в штрафной "Копенгагена" осталась за гостями.

30' Заброс в направлении Мертенса выглядел перспективным, однако защитник "Копенгагена" опередил бельгийца, отправив мяч на угловой.

28' Зиеш с правого фланга закручивает мяч в створ ворот, однако Грабара забирает снаряд, немного не успел к развитию эпизода Икарди.

27' Отметим, что команды встречались в Лиге чемпионов 10 лет назад, тогда "Галатасарай" дома победил 3:1, а вот на "Паркене" сильнее были датчане - 1:0. Турки тогда вышли из группы со второго места, опередив "Ювентус".

25' Теперь Мертенс попробовал пробить с дальней дистанции, мяч несколько раз скакнул по газону и в итоге достался Грабаре.

24' Еще один момент создают хозяева, Мертенс выкатывает мяч на линию штрафной на Актюркоглу, который с 16 метров пробивает в перекладину!

23' В чемпионате Дании сыграно 8 туров, "Копенгаген" лидирует, набрав 19 очков, правда, сразу три преследователя наступают на пятки.

21' Теперь штрафной с левого фланга подает Диогу Гонсалвеш, однако удается и здесь отбиться турецкой команде. Тем не менее, отмечаем некоторый перелом в игре.

20' Гонсалвеш с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако довольно легко игрок "Галатасарая" прерывает полёт мяча.

19' Эльюнусси входит в штрафную хозяев с левого края и в борьбе с двумя соперниками пробивает, но зарабатывает лишь угловой.

18' Грабара совсем не спешит вводить мяч в игру, что сопровождается оглушительным свистом турецкой публики.

17' Ошибаются гости у своей штрафной, Зиеш шведой исполняет заброс на Торрейру, тот подключает Актюркоглу, который с убойной позиции пробил мимо створа!

16' Зиеш смещается с правого фланга в центральную зону и пробивает низом по центру - Грабара уверенно забирает мяч.

15' Чемпионы Дании также отбирались в групповой этап через сито квалификации, поочередно "Копенгаген" прошел "Брейдаблик", пражскую "Спарту" и "Ракув".

13' Икарди снова врывается в штрафную и с борьбе с защитником оказывается на газоне, но свисток Георгия Кабакова молчит.

12' Лерагер получает желтую карточку от болгарского рефери, видимо, за неспортивное поведение.

11' "Галатасарай" на старте нового чемпионата Турции набрал 10 очков из 12 возможных, уступает команда Окана Бурука только идущему без потерь "Фенербахче".

10' Напомним, что "Копенгаген" в прошлом сезоне занял последнее место в группе с "Манчестер Сити", дортмундской "Боруссией" и "Севильей". Сейчас в соперниках помимо "Галатасарая" "Бавария" и "Манчестер Юнайтед", на выход из группы датчане вряд ли могут рассчитывать.

9' Продолжает свой стартовый натиск "Галатасарай", теперь Актюркоглу пробивает из-за пределов штрафной площади, а мяч проходит правее створа.

8' Еще один угловой игроки "Галатасарая", после чего Актюркоглу всё-таки направил мяч в штрафную, но Грабара успешно сыграл на выходе.

7' Икарди после проникающей передачи партнера врывается в штрафную и пробивает в левый от себя угол, но Грабара успевает выставить руку и парирует угрозу!

6' Напомним, что "Галатасарай" начал свой поход еще с квалификации, поочередно команда Окана Бурука прошла "Жальгирис", "Олимпию" и "Молде".

5' Еще одна быстрая атака хозяев завершается прострелом Зиеша с правого фланга, однако Икарди под мяч не подстроился и в створ не попал.

4' Уже второй угловой на старте этого матча подает Актюркоглу, мяч на выходе забирает Грабара.

3' "Галатасарай" возвращается в Лигу чемпионов спустя 4 года, в прошлом сезоне стамбульский коллектив уверенно выиграл чемпионат Турции.

2' Икарди после заброса из глубины поля стремился войти в штрафную, мяч нашел руку защитника гостей, однако у аргентинца в итоге определили офсайд.