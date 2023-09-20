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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Галатасарай
0:2
Второй тайм: 81'
Копенгаген
0'
11' Желтая карточка
Лерагер Лукас
0:1
35' Гол
Эльюнусси Мохамед
39' Желтая карточка
Зиеш Хаким
52' Желтая карточка
Йелерт Элиас
0:2
58' Гол
Гонсалвеш Диогу
73' Вторая желтая карточка
Йелерт Элиас
74' Желтая карточка
Дикс Кевин
77' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
0:2. Гол Диогу Гонсалвеша (видео...
0:1. Гол Мохамеда Эльюнусси (вид...

Ход матча

11'
 
Лерагер Лукас
35'
0:1
Эльюнусси Мохамед
(Лерагер Лукас)
39'
Зиеш Хаким
 
52'
 
Йелерт Элиас
58'
0:2
Гонсалвеш Диогу
(Мелинг Биргер)
59'
Оливейра Сержиу
Демирбай Керем
 
59'
Тете
Мертенс Дрис
 
66'
Заха Уилфрид
Актюркоглу Мухаммед
 
66'
Йылмаз Барыш
Зиеш Хаким
 
71'
 
Оскарссон Орри
Ларссон Джордан
71'
 
Классон Виктор
Гонсалвеш Диогу
73'
 
Йелерт Элиас
74'
 
Дикс Кевин
76'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Ачури Мохамед Элиас
76'
 
Анкерсен Петер
Оскарссон Орри
76'
Н'Домбеле Тангай
Нельссон Виктор
 
77'
Оливейра Сержиу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 258 Количество передач 198
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 139
Галатасарай 90.6% (126)
X 7.9% (11)
Копенгаген 1.4% (2)
0
выиграет Галатасарай, со счетом 2:1
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Копенгаген
20.00
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9.10
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5.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
9
Гонсалвеш
Диогу
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
10
Эльюнусси
Мохамед
11
Ларссон
Джордан
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Галатасарай
4-2-3-1
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Галатасарай
Копенгаген

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 3 (1) 0.43
Мертенс Дрис 2 0.29
Дервисоглу Халил 2 0.29
Актюркоглу Мухаммед 1 0.14
Оливейра Сержиу 1 0.14
Бардакчи Абдулкерим 1 0.14
Анхелиньо Хосе 1 0.14
Мидтше Фредрик 1 0.14
Йылмаз Барыш 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.43
Оскарссон Орри 3 0.43
Гонсалвеш Диогу 2 0.29
Классон Виктор 2 0.29
Вавро Денис 1 0.14
Ачури Мохамед Элиас 1 0.14
Фальк Расмус 1 0.14
Эльюнусси Мохамед 1 0.14
Лерагер Лукас 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 3 0
Лерагер Лукас 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Галатасарай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
6
50%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3

Результаты матчей

Галатасарай
Копенгаген

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Галатасарай
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Копенгаген
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Галатасарай
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Начинает свой отсчёт заключительная 10-минутка, хотя арбитр во втором тайме вправе добавить много, учитывая количество остановок.
  • 79'
    Оперативно перестроились гости после удаления правого защитника, по-прежнему ничего толкового впереди у "Галатасарая" не клеится.
  • Желтая карточка
    77'
    Еще одна желтая карточка в нашем матче, Сержиу Оливейра наказан за жесткий фол против Дикса в центре поля.
  • Замена
    76'
    У хозяев Тангай Н'Домбеле появляется на поле вместо Виктора Нельссона.
  • Замена
    75'
    Совсем немного времени провел на поле Орри Оскарссон, Петер Анкерсен появляется в защите, также Вальдемар Йенсен вышел вместо Элиаса Ачури.
  • Желтая карточка
    74'
    Крайне недовольны гости таким решением арбитра, в итоге Дикс также удостоился предупреждения.
  • Жёлтая и сразу красная
    73'
    "Копенгаген" остается в меньшинстве! Йелерт получает отложенную вторую желтую карточку за грубый фол в центре поля!
  • 72'
    Снова ничего не удается сделать впереди хозяевам поля, замены наставника "Галатасарая" скорее ослабили игру.
  • Замена
    70'
    Виктор Классон и Орри Оскарссон появляются на поле вместо Диогу Гонсалвеша и Джордана Ларссона.
  • 69'
    Затяжная позиционная атака хозяев завершается ударом Икарди с радиуса штрафной - мяч летит выше перекладины.
  • Замена
    67'
    Уилфрид Заха и Барыш Йылмаз появляются на поле вместо Керема Актюркоглу и Хакима Зиеша.
  • Угловой
    66'
    Хозяева разыграли угловой, после чего последовал навес в штрафную, где хозяева нарушили правила.
  • Угловой
    65'
    С первой подачей Зиеша справился Вавро, выбивший мяч за лицевую, затем кулаком играет Грабара, опять отправляя снаряд на угловой.
  • 64'
    Актюркоглу попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч угодил в Йелерта и прошел мимо створа - угловой.
  • 62'
    По-прежнему не удается "Галатасараю" найти свои моменты во втором тайме, "Копенгаген" на диком кураже не позволяет сопернику вообще ничего.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      60'
      Справляется оборона гостей с подачей Зиеша со штрафного, а следом Бардакчи не успевает выйти из положения "вне игры".
    • Замена
      59'
      Сержиу Оливейра и Тете появляются на поле вместо Керема Демирбая и Дриса Мертенса.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! ДИОГУ ГОНСАЛВЕШ!
      Проваливается "Галатасарай" при создании искусственного офсайда, Мелинг прорывается по левому флангу и катит в штрафную но Гонсалвеша, который спокойно расстреливает цель!
    • 56'
      Под диктовку гостей проходит старт второго тайма, Гонсалвеш завершил очередную атаку датского клуба ударом с линии штрафной, но в створ не попал.
    • 54'
      Эльюнусси на входе в штрафную играет в "стенку" с Гонсалвешем, однако защитник хозяев здорово сыграл в подкате, организовав удар от ворот.
    • 53'
      Штрафной на правом фланге атаки заработал Фальк, однако подача на дальнюю штангу получилась достаточно простой для Муслеры.
    • Желтая карточка
      52'
      Правда, затяжка времени чревата штрафными санкциями, Йелерт получает карточку.
    • 50'
      Пока не удается "Галатасараю" создать что-либо впереди, грамотно сбивают темп футболисты "Копенгагена".
    • Травма, повреждение
      48'
      Торрейра получает повреждение по итогам одного из единоборств, врачи "Галатасарая" снова на поле.
    • 47'
      С самого начала тайма никуда не спешит Грабара, уже призывает арбитр действовать голкипера гостей быстрее, скоро будет и желтая карточка.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Ачури прорвался по левому флангу и отдал передачу в штрафную на Гонсалвеша, который пробил в ближний угол - Муслера забрал мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Георгий Кабаков к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Актюркоглу с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Икарди скидывает головой в направлении Зиеша, которого опережает защитник.
    • Травма, повреждение
      42'
      Зиешу после столкновения с Мелингом в центральном круге требуется помощь врачей.
    • 40'
      Икарди получает возможность для удара с линии штрафной, но под мяч успевает броситься Вавро, круглый отскакивает к Грабаре.
    • Желтая карточка
      39'
      Зиеш получает желтую карточку за фол на фланге и последующую неспортивную реакцию на свисток.
    • 38'
      Да, поплатились хозяева за расточительность в завершении атак, хотя теперь давление "Галатасарая" должно стать еще выше.
    • Опасный момент
      37'
      Торрейра с правого фланга исполняет кросс в штрафную, невысокий Мертенс выигрывает верховую борьбу, но пробивает головой рядом с дальней штангой!
    • 36'
      Зиеш с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, где Грабара на выходе опережают Икарди.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МОХАМЕД ЭЛЬЮНУССИ!
      Атаку через правый фланг провели гости, последовала подача на дальний угол вратарской, Лерагер скинул мяч в центр, Эльюнусси принял его грудью и вторым касанием прошил перчатку Муслеры!
    • Офсайд
      34'
      Снова через вертикальный заброс играют хозяева поля, Актюркоглу забирается в положение "вне игры".
    • 33'
      Продолжает публика на стадионе встречать свистом любое владение "Копенгагена", сильное давление на гостей оказывают трибуны.
    • Угловой
      31'
      Демирбай с углового исполняет подачу к линии вратарской, но борьба в штрафной "Копенгагена" осталась за гостями.
    • 30'
      Заброс в направлении Мертенса выглядел перспективным, однако защитник "Копенгагена" опередил бельгийца, отправив мяч на угловой.
    • 28'
      Зиеш с правого фланга закручивает мяч в створ ворот, однако Грабара забирает снаряд, немного не успел к развитию эпизода Икарди.
    • 27'
      Отметим, что команды встречались в Лиге чемпионов 10 лет назад, тогда "Галатасарай" дома победил 3:1, а вот на "Паркене" сильнее были датчане - 1:0. Турки тогда вышли из группы со второго места, опередив "Ювентус".
    • 25'
      Теперь Мертенс попробовал пробить с дальней дистанции, мяч несколько раз скакнул по газону и в итоге достался Грабаре.
    • Штанга
      24'
      Еще один момент создают хозяева, Мертенс выкатывает мяч на линию штрафной на Актюркоглу, который с 16 метров пробивает в перекладину!
    • 23'
      В чемпионате Дании сыграно 8 туров, "Копенгаген" лидирует, набрав 19 очков, правда, сразу три преследователя наступают на пятки.
    • 21'
      Теперь штрафной с левого фланга подает Диогу Гонсалвеш, однако удается и здесь отбиться турецкой команде. Тем не менее, отмечаем некоторый перелом в игре.
    • 20'
      Гонсалвеш с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако довольно легко игрок "Галатасарая" прерывает полёт мяча.
    • 19'
      Эльюнусси входит в штрафную хозяев с левого края и в борьбе с двумя соперниками пробивает, но зарабатывает лишь угловой.
    • 18'
      Грабара совсем не спешит вводить мяч в игру, что сопровождается оглушительным свистом турецкой публики.
    • Опасный момент
      17'
      Ошибаются гости у своей штрафной, Зиеш шведой исполняет заброс на Торрейру, тот подключает Актюркоглу, который с убойной позиции пробил мимо створа!
    • 16'
      Зиеш смещается с правого фланга в центральную зону и пробивает низом по центру - Грабара уверенно забирает мяч.
    • 15'
      Чемпионы Дании также отбирались в групповой этап через сито квалификации, поочередно "Копенгаген" прошел "Брейдаблик", пражскую "Спарту" и "Ракув".
    • Судья
      13'
      Икарди снова врывается в штрафную и с борьбе с защитником оказывается на газоне, но свисток Георгия Кабакова молчит.
    • Желтая карточка
      12'
      Лерагер получает желтую карточку от болгарского рефери, видимо, за неспортивное поведение.
    • 11'
      "Галатасарай" на старте нового чемпионата Турции набрал 10 очков из 12 возможных, уступает команда Окана Бурука только идущему без потерь "Фенербахче".
    • 10'
      Напомним, что "Копенгаген" в прошлом сезоне занял последнее место в группе с "Манчестер Сити", дортмундской "Боруссией" и "Севильей". Сейчас в соперниках помимо "Галатасарая" "Бавария" и "Манчестер Юнайтед", на выход из группы датчане вряд ли могут рассчитывать.
    • 9'
      Продолжает свой стартовый натиск "Галатасарай", теперь Актюркоглу пробивает из-за пределов штрафной площади, а мяч проходит правее створа.
    • Угловой
      8'
      Еще один угловой игроки "Галатасарая", после чего Актюркоглу всё-таки направил мяч в штрафную, но Грабара успешно сыграл на выходе.
    • Опасный момент
      7'
      Икарди после проникающей передачи партнера врывается в штрафную и пробивает в левый от себя угол, но Грабара успевает выставить руку и парирует угрозу!
    • 6'
      Напомним, что "Галатасарай" начал свой поход еще с квалификации, поочередно команда Окана Бурука прошла "Жальгирис", "Олимпию" и "Молде".
    • 5'
      Еще одна быстрая атака хозяев завершается прострелом Зиеша с правого фланга, однако Икарди под мяч не подстроился и в створ не попал.
    • Угловой
      4'
      Уже второй угловой на старте этого матча подает Актюркоглу, мяч на выходе забирает Грабара.
    • 3'
      "Галатасарай" возвращается в Лигу чемпионов спустя 4 года, в прошлом сезоне стамбульский коллектив уверенно выиграл чемпионат Турции.
    • Офсайд
      2'
      Икарди после заброса из глубины поля стремился войти в штрафную, мяч нашел руку защитника гостей, однако у аргентинца в итоге определили офсайд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 0:2 Копенгаген

    Исход игры
    Галатасарай
    90.6% (126)
    Ничья
    7.9% (11)
    Копенгаген
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (84)
    Меньше
    31.71% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    73.98% (91)
    Нет
    26.02% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    51.1% (71)
    2:0 Галатасарай
    11.5% (16)
    1:0 Галатасарай
    10.8% (15)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    3:1 Галатасарай
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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