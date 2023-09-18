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  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Галатасарай
 
Позже
Копенгаген
Прогнозы 46
Галатасарай 87% (40)
X 10.9% (5)
Копенгаген 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Копенгаген
1.62
4.40
5.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Галатасарай
Копенгаген

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 3 (1) 0.5
Мертенс Дрис 2 0.33
Дервисоглу Халил 2 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.17
Оливейра Сержиу 1 0.17
Бардакчи Абдулкерим 1 0.17
Анхелиньо Хосе 1 0.17
Мидтше Фредрик 1 0.17
Йылмаз Барыш 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.5
Оскарссон Орри 3 0.5
Классон Виктор 2 0.33
Гонсалвеш Диогу 1 0.17
Вавро Денис 1 0.17
Ачури Мохамед Элиас 1 0.17
Фальк Расмус 1 0.17
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 0 1
Мертенс Дрис 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Боэ Саша 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 3 0
Лерагер Лукас 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Галатасарай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
6
50%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
17%
91-120

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3

Результаты матчей

Галатасарай
Копенгаген

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 46
    Галатасарай 87% (40)
    X 10.9% (5)
    Копенгаген 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Копенгаген
    1.62
    4.40
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Галатасарай - Копенгаген онлайн

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    Прогнозы на матч Галатасарай - Копенгаген

    Исход игры
    Галатасарай
    86.7% (39)
    Ничья
    11.1% (5)
    Копенгаген
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    48.9% (22)
    2:0 Галатасарай
    11.1% (5)
    1:0 Галатасарай
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    3:1 Галатасарай
    4.4% (2)
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    Галатасарай
    Копенгаген
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