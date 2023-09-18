Тур: 1. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
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История личных встреч
Галатасарай
Копенгаген
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|3 (1)
|0.5
|Мертенс Дрис
|2
|0.33
|Дервисоглу Халил
|2
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.17
|Оливейра Сержиу
|1
|0.17
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.17
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.17
|Мидтше Фредрик
|1
|0.17
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.5
|Оскарссон Орри
|3
|0.5
|Классон Виктор
|2
|0.33
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.17
|Вавро Денис
|1
|0.17
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.17
|Фальк Расмус
|1
|0.17
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|0
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|3
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
0
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Галатасарай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
6
50%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
0
0%
2
25%
91-120
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3
Результаты матчей
Галатасарай
Копенгаген
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
24
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогнозы на матч Галатасарай - Копенгаген
Исход игры
Галатасарай
86.7% (39)
Ничья
11.1% (5)
Копенгаген
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (28)
Меньше
33.33% (14)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
48.9% (22)
2:0 Галатасарай
11.1% (5)
1:0 Галатасарай
11.1% (5)
1:1 Ничья
8.9% (4)
3:1 Галатасарай
4.4% (2)
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