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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 44
Арсенал 93.2% (41)
X 4.5% (2)
ПСВ 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
ПСВ
1.43
5.30
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
ПСВ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 5 1.25
Веерман Йоэй 2 0.5
Сангаре Ибрахим 2 0.5
Сайбари Исмаэль 2 0.5
Бабади Исаак 1 0.25
Пепи Рикардо 1 (1) 0.25
Бакайоко Жоан 0 0
Тезе Джордан 0 0
Ланг Ноа 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертессен Йорбе 1 0
Тильман Малик 1 0
Самбо Шуранди 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2
Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0

Результаты матчей

Арсенал
ПСВ

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Арсенал
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Арсенал 93.2% (41)
    X 4.5% (2)
    ПСВ 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    ПСВ
    1.43
    5.30
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Арсенал - ПСВ

    Исход игры
    Арсенал
    93.2% (41)
    Ничья
    4.5% (2)
    ПСВ
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    43.2% (19)
    2:0 Арсенал
    18.2% (8)
    1:0 Арсенал
    11.4% (5)
    3:2 Арсенал
    9.1% (4)
    3:1 Арсенал
    4.5% (2)
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    Арсенал
    ПСВ
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