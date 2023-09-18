Тур: 1. Стадион: Эмирейтс.
История личных встреч
Арсенал
ПСВ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|5
|1.25
|Веерман Йоэй
|2
|0.5
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.5
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.5
|Бабади Исаак
|1
|0.25
|Пепи Рикардо
|1 (1)
|0.25
|Бакайоко Жоан
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2
Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Результаты матчей
Арсенал
ПСВ
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Арсенал
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогнозы на матч Арсенал - ПСВ
Исход игры
Арсенал
93.2% (41)
Ничья
4.5% (2)
ПСВ
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (28)
Меньше
33.33% (14)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
43.2% (19)
2:0 Арсенал
18.2% (8)
1:0 Арсенал
11.4% (5)
3:2 Арсенал
9.1% (4)
3:1 Арсенал
4.5% (2)
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