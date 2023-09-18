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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 47
Реал Сосьедад 10.6% (5)
X 25.5% (12)
Интер Милан 63.8% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Интер Милан
3.20
3.35
2.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Лукаку Ромелу 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0
Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Интер Милан

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 47
    Реал Сосьедад 10.6% (5)
    X 25.5% (12)
    Интер Милан 63.8% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Интер Милан
    3.20
    3.35
    2.47
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Интер Милан

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    10.9% (5)
    Ничья
    23.9% (11)
    Интер Милан
    65.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    37% (17)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    2:1 Реал Сосьедад
    8.7% (4)
    1:3 Интер Милан
    6.5% (3)
    0:2 Интер Милан
    6.5% (3)
    0:1 Интер Милан
    6.5% (3)
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    Реал Сосьедад
    Интер Милан
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