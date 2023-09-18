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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Ланс
Прогнозы 44
Севилья 90.9% (40)
X 9.1% (4)
Ланс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Ланс
1.91
3.75
4.40
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1
Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1
Ланс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1
Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСВ Де Йонг Люк 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2023, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 44
    Севилья 90.9% (40)
    X 9.1% (4)
    Ланс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Ланс
    1.91
    3.75
    4.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Севилья - Ланс

    Исход игры
    Севилья
    90.9% (40)
    Ничья
    9.1% (4)
    Ланс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    43.2% (19)
    2:0 Севилья
    22.7% (10)
    1:0 Севилья
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
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    Севилья
    Ланс
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