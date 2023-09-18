Тур: 1. Стадион: Рамон Санчес Писхуан.
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1
Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1
Ланс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1
Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
Прогнозы на матч Севилья - Ланс
Исход игры
Севилья
90.9% (40)
Ничья
9.1% (4)
Ланс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (22)
Меньше
47.62% (20)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Севилья
43.2% (19)
2:0 Севилья
22.7% (10)
1:0 Севилья
15.9% (7)
1:1 Ничья
6.8% (3)
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