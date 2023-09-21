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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Панатинаикос
2:0
Конец матча
Вильярреал
0'
1:0
38' Гол
Иоаннидис Фотис
64' Желтая карточка
Фемения Кико
74' Желтая карточка
Сорлот Александр
2:0
78' Гол
Шпорар Андраж
84' Желтая карточка
Баэна Алехандро
87' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
89' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
90'+6
2:0. Гол Андража Шпорара (видео)...
1:0. Гол Фотиса Иоаннидиса (виде...

Ход матча

30'
 
Пино Йереми
Денис Суарес
38'
Иоаннидис Фотис
(Котсирас Яннис)
1:0
60'
 
Сорлот Александр
Бреретон Бен
61'
 
Морено Херард
Тригерос Мануэль
61'
 
Парехо Даниэль
Комесанья Санти
64'
 
Фемения Кико
68'
Шпорар Андраж
Иоаннидис Фотис
 
68'
Де Вильена Тонни
Мансини Даниэль
 
74'
 
Сорлот Александр
76'
Виллиан Арао
Перес Рубен
 
76'
Джуричич Филип
Бернард Дуарте
 
77'
 
Баэна Алехандро
Моралес Луис
78'
Шпорар Андраж
(Гнезда-Черин Адам)
2:0
84'
 
Баэна Алехандро
87'
 
Педраса Альфонсо
88'
Канталапьерда Аитор
Паласиос Себастьян
 
89'
Канталапьерда Аитор
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 132
Панатинаикос 14.4% (19)
X 35.6% (47)
Вильярреал 50% (66)
0
выиграет Вильярреал, со счетом 0:2
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
17
Мансини
Даниэль
1
Рейна
Пепе
17
Фемения
Кико
23
Манди
Аисса
2
Габбия
Маттео
24
Педраса
Альфонсо
22
Денис
Суарес
6
Капу
Этьен
4
Комесанья
Санти
14
Тригерос
Мануэль
15
Моралес
Луис
9
Бреретон
Бен
Панатинаикос
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Панатинаикос
Вильярреал

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 1 1
Иоаннидис Фотис 1 1
Котсирас Яннис 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канталапьерда Аитор 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 1 0
Фемения Кико 1 0
Сорлот Александр 1 0
Баэна Алехандро 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1
Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2

Результаты матчей

Панатинаикос
Вильярреал

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Вильярреал
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Панатинаикос
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Маккаби Хайфа
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вильярреал
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
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Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
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    Прогнозы 132
    Панатинаикос 14.4% (19)
    X 35.6% (47)
    Вильярреал 50% (66)
    0
    выиграет Вильярреал, со счетом 0:2
    да
    martik #
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    Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 2:0 Вильярреал

    Исход игры
    Панатинаикос
    14.4% (19)
    Ничья
    35.6% (47)
    Вильярреал
    50% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (56)
    Меньше
    51.72% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (43)
    1:2 Вильярреал
    28.8% (38)
    2:1 Панатинаикос
    8.3% (11)
    0:1 Вильярреал
    7.6% (10)
    1:0 Панатинаикос
    3% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:3 Вильярреал
    2.3% (3)
    0:2 Вильярреал
    1.5% (2)
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