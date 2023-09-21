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Тур: 1. Стадион: .
Айнтрахт Фр
1:1
Первый тайм: 24'
Абердин
0'
1:0
11' Пенальти
Мармуш Омар
1:1
22' Гол
Полвара Данте
1:0. Гол Омара Мармуха с пенальт...

Ход матча

11'
Мармуш Омар
1:0
22'
1:1
Полвара Данте
(Девлин Никки)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 116
Айнтрахт Фр 99.1% (115)
X 0% (0)
Абердин 0.9% (1)
0
выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 4:0
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Абердин
1.19
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9.20
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30.00
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Все Коэффициенты
1
Трапп
Кевин
5
Смолчич
Хрвое
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
17
Роде
Себастьян
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
30
Ааронсон
Пакстен
7
Мармуш
Омар
27
Гётце
Марио
24
Келле
Роос
6
Гартенманн
Стефан
33
Рубежич
Слободан
5
Йенсен
Ричард
2
Девлин
Никки
3
МакКензи
Джек
21
Полвара
Данте
4
Шинни
Грэм
10
Кларксон
Лейтон
7
Макграт
Джейми
9
Миовски
Боян
Айнтрахт Фр
3-4-3
Абердин
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нганкам Жессик 1 0.33
Схири Эльес 1 0.33
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Мармуш Омар 1 (1) 0.33
Гётце Марио 0 0
Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полвара Данте 1 1
Девлин Никки 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0
Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Абердин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3 Сент-Миррен - Абердин 2:2
Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3 Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3 Престон Норт Энд - Абердин 2:0 Фразербург - Абердин 0:2 Туррифф Юнайтед - Абердин 0:9 Селтик - Абердин 5:0 Абердин - Сент-Миррен 3:0 Хартс - Абердин 2:1 Абердин - Хиберниан 0:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Абердин - Рейнджерс 2:0 Росс Каунти - Абердин 0:1 Абердин - Килмарнок 2:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Абердин

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Абердин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Абердин
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
ХИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Айнтрахт Фр
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
ХИК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
ПАОК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Абердин
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Абердин
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ХИК
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Айнтрахт Фр
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
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Прогнозы 116
Айнтрахт Фр 99.1% (115)
X 0% (0)
Абердин 0.9% (1)
0
выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 4:0
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Абердин
1.19
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9.20
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30.00
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:1 Абердин онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Абердин

Исход игры
Айнтрахт Фр
99.2% (117)
Ничья
0% (0)
Абердин
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
34.21% (39)
Нет
65.79% (75)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
46.6% (55)
2:1 Айнтрахт Фр
22% (26)
1:0 Айнтрахт Фр
8.5% (10)
3:1 Айнтрахт Фр
6.8% (8)
3:0 Айнтрахт Фр
5.1% (6)
4:0 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
4:1 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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