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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 55500
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Абердин
0'
1:0
11' Пенальти
Мармуш Омар
1:1
22' Гол
Полвара Данте
25' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
2:1
61' Гол
Кох Робин
63' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
90'+6
2:1. Гол Робина Коха (видео). Ли...
1:1. Гол Данте Полвара (видео). ...
1:0. Гол Омара Мармуха с пенальт...

Ход матча

11'
Мармуш Омар
1:0
22'
1:1
Полвара Данте
(Девлин Никки)
25'
Ааронсон Пакстен
 
39'
Ларссон Хуго
Роде Себастьян
 
46'
Шаиби Фарес
Гётце Марио
 
46'
Нганкам Жессик
Ааронсон Пакстен
 
56'
 
Дук
Миовски Боян
61'
Кох Робин
(Шаиби Фарес)
2:1
63'
 
Гартенманн Стефан
68'
Кнауфф Ансгар
Нкунку Нильс
 
71'
 
Данкан Райан
Шинни Грэм
71'
 
Баррон Коннор
Кларксон Лейтон
71'
 
Хейз Джонатан
Полвара Данте
77'
 
Соклер Эстер
Макграт Джейми
82'
Бута
Мармуш Омар
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 708 Количество передач 195
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 118
Айнтрахт Фр 99.2% (117)
X 0% (0)
Абердин 0.8% (1)
0
выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 4:0
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Трапп
Кевин
5
Смолчич
Хрвое
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
17
Роде
Себастьян
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
30
Ааронсон
Пакстен
7
Мармуш
Омар
27
Гётце
Марио
24
Келле
Роос
6
Гартенманн
Стефан
33
Рубежич
Слободан
5
Йенсен
Ричард
2
Девлин
Никки
3
МакКензи
Джек
21
Полвара
Данте
4
Шинни
Грэм
10
Кларксон
Лейтон
7
Макграт
Джейми
9
Миовски
Боян
Айнтрахт Фр
3-4-3
Абердин
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нганкам Жессик 1 0.33
Схири Эльес 1 0.33
Кох Робин 1 0.33
Коло-Муани Рандаль 1 0.33
Мармуш Омар 1 (1) 0.33
Гётце Марио 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полвара Данте 1 1
Девлин Никки 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0
Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Абердин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3 Сент-Миррен - Абердин 2:2
Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3 Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3 Престон Норт Энд - Абердин 2:0 Фразербург - Абердин 0:2 Туррифф Юнайтед - Абердин 0:9 Селтик - Абердин 5:0 Абердин - Сент-Миррен 3:0 Хартс - Абердин 2:1 Абердин - Хиберниан 0:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Абердин - Рейнджерс 2:0 Росс Каунти - Абердин 0:1 Абердин - Килмарнок 2:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Абердин

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Абердин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Абердин
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
ХИК
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Абердин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ХИК
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Абердин
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 118
    Айнтрахт Фр 99.2% (117)
    X 0% (0)
    Абердин 0.8% (1)
    0
    выиграет Айнтрахт Фр, со счетом 4:0
    да
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:1 Абердин онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Абердин

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    99.2% (117)
    Ничья
    0% (0)
    Абердин
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    34.21% (39)
    Нет
    65.79% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Айнтрахт Фр
    46.6% (55)
    2:1 Айнтрахт Фр
    22% (26)
    1:0 Айнтрахт Фр
    8.5% (10)
    3:1 Айнтрахт Фр
    6.8% (8)
    3:0 Айнтрахт Фр
    5.1% (6)
    4:0 Айнтрахт Фр
    3.4% (4)
    4:1 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    3:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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