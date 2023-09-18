  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Карабах
 
Позже
Молде
Прогнозы 62
Карабах 72.6% (45)
X 24.2% (15)
Молде 3.2% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Молде
2.50
3.50
Реклама, fon.bet
3.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Карабах
Молде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андраде Леандро 2 0.5
Байрамов Турал 2 (2) 0.5
Бензия Яссин 1 0.25
Жуниньо VI 1 0.25
Медина Кевин 1 0.25
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 2 0
Зубир Абделла 1 0
Янкович Марко 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Андраде Леандро 1 0
Гугешашвили Лука 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Карабах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Молде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1
Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3
Молде
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3
Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1

Результаты матчей

Карабах
Молде

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Карабах
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молде
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Молде
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Молде
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Молде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 62
    Карабах 72.6% (45)
    X 24.2% (15)
    Молде 3.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Молде
    2.50
    3.50
    Реклама, fon.bet
    3.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Карабах - Молде онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Карабах - Молде

    Исход игры
    Карабах
    72.6% (45)
    Ничья
    24.2% (15)
    Молде
    3.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (24)
    Меньше
    60% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    61.67% (37)
    Нет
    38.33% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    37.1% (23)
    2:0 Карабах
    22.6% (14)
    1:1 Ничья
    21% (13)
    1:0 Карабах
    11.3% (7)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карабах
    Молде
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     