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Тур: 1. Стадион: .
Генк
1:2
Первый тайм: 24'
Фиорентина
0'
0:1
7' Гол
Раньери Лука
1:1
12' Гол
Зекири Анди
1:2
23' Гол
Раньери Лука
1:1. Гол Анди Зекири (видео). Ли...
0:1. Гол Луки Раньери (видео). Л...

Ход матча

7'
0:1
Раньери Лука
(Бираги Кристиано)
12'
Зекири Анди
1:1
23'
1:2
Раньери Лука

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 118
Генк 9.3% (11)
X 40.7% (48)
Фиорентина 50% (59)
0
выиграет Фиорентина, со счетом 1:3
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Фиорентина
6.50
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4.20
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3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
34
Эль-Ханнус
Билаль
25
Галарса
Матиас
8
Хейнен
Бриан
24
Ойен
Люка
9
Зекири
Анди
7
Фадера
Алию
53
Кристенсен
Оливер
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Рикардо
Генк
4-4-2
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 1 0.33
Арокодаре Толуваласе 1 0.33
Маккензи Марк 0 0
Галарса Матиас 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 2 (1) 0.67
Раньери Лука 1 0.33
Бираги Кристиано 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккензи Марк 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Фадера Алию 1 0
Баа Кристофер 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Мело Артур 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1
Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3

Результаты матчей

Генк
Фиорентина

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Генк
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Чукарички
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фиорентина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Генк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фиорентина
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чукарички
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Чукарички
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ференцварош
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Генк
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
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Прогнозы 118
Генк 9.3% (11)
X 40.7% (48)
Фиорентина 50% (59)
0
выиграет Фиорентина, со счетом 1:3
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Фиорентина
6.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Генк 1:2 Фиорентина

Исход игры
Генк
9.2% (11)
Ничья
40.3% (48)
Фиорентина
50.4% (60)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
82.46% (94)
Нет
17.54% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (44)
1:2 Фиорентина
31.1% (37)
0:1 Фиорентина
7.6% (9)
2:1 Генк
6.7% (8)
0:2 Фиорентина
3.4% (4)
1:3 Фиорентина
3.4% (4)
1:0 Генк
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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