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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 11243
Генк
2:2
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
7' Гол
Раньери Лука
1:1
12' Гол
Зекири Анди
1:2
23' Гол
Раньери Лука
29' Желтая карточка
Муньос Даниэль
33' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
45' Желтая карточка
Бираги Кристиано
2:2
85' Гол
Маккензи Марк
90'+6
2:2. Гол Марка Маккензи (видео)....
1:2. Гол Луки Раньери (видео). Л...
1:1. Гол Анди Зекири (видео). Ли...
0:1. Гол Луки Раньери (видео). Л...

Ход матча

7'
0:1
Раньери Лука
(Бираги Кристиано)
12'
Зекири Анди
1:1
23'
1:2
Раньери Лука
(Миленкович Никола)
29'
Муньос Даниэль
 
33'
 
Мандрагора Роландо
45'
 
Бираги Кристиано
46'
Баа Кристофер
Фадера Алию
 
46'
 
Куаме Кристиан
Гонсалес Николас
63'
 
Лопес Максим
Мандрагора Роландо
63'
 
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
72'
 
Брекало Йосип
Соттиль Рикардо
72'
 
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас
72'
Арокодаре Толуваласе
Зекири Анди
 
77'
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Ойен Люка
 
85'
Маккензи Марк
(Эль-Ханнус Билаль)
2:2
88'
Грошовски Патрик
Эль-Ханнус Билаль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 425 Количество передач 434
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 120
Генк 9.2% (11)
X 40.8% (49)
Фиорентина 50% (60)
0
выиграет Фиорентина, со счетом 1:3
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
34
Эль-Ханнус
Билаль
25
Галарса
Матиас
8
Хейнен
Бриан
24
Ойен
Люка
9
Зекири
Анди
7
Фадера
Алию
53
Кристенсен
Оливер
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Рикардо
Генк
4-4-2
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккензи Марк 1 0.33
Зекири Анди 1 0.33
Муньос Даниэль 1 0.33
Арокодаре Толуваласе 1 0.33
Галарса Матиас 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 2 0.67
Гонсалес Николас 2 (1) 0.67
Бираги Кристиано 0 0
Миленкович Никола 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 2 0
Маккензи Марк 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Фадера Алию 1 0
Баа Кристофер 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мело Артур 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1
Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3

Результаты матчей

Генк
Фиорентина

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Генк
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фиорентина
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Генк
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Чукарички
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Генк
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Чукарички
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чукарички
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Бираги Кристиано получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 120
    Генк 9.2% (11)
    X 40.8% (49)
    Фиорентина 50% (60)
    0
    выиграет Фиорентина, со счетом 1:3
    да
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Генк 2:2 Фиорентина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Генк 2:2 Фиорентина

    Исход игры
    Генк
    9.2% (11)
    Ничья
    40.8% (49)
    Фиорентина
    50% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (95)
    Нет
    17.39% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (45)
    1:2 Фиорентина
    30.8% (37)
    0:1 Фиорентина
    7.5% (9)
    2:1 Генк
    6.7% (8)
    0:2 Фиорентина
    3.3% (4)
    1:3 Фиорентина
    3.3% (4)
    1:0 Генк
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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