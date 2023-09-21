Задумчив у кромки поля Юрген Клопп. Многих основных своих исполнителей он в этот вечер решил оставить на скамейке запасных, что может оказаться ошибкой.

Передача на Гравенберха прошла на левый край штрафной площади хозяев, который пытался подготовить для себя удар, однако ему помешали соперники.

Дружно поют сейчас на трибунах болельщики ЛАСКа, у которых просто прекрасное настроение. Рассчитывают они сегодня увидеть итоговую победу своих любимцев над английским клубом.

Диас с левого края попытался прорваться в чужую штрафную площадку, но потерял равновесие и упал, в результате чего атака "красных" захлебнулась.

Цимикас со своего левого фланга сместился в центр и наносил удар по воротам соперника метров с 24, но получилось недостаточно сильно, да ещё и неточно.

Непросто "Ливерпулю" преодолевать массированные оборонительные порядки соперника. Всей командой сейчас австрийцы сосредоточились на своей трети поля.

Штрафной удар в глубине поля заработали гости. Цимикас выполнил навесную подачу в штрафную площадку, но там "бело-чёрные" сумели отбиться.

17' "Ливерпуль" провёл острую атаку правым краем, откуда Доак остро прострелил вдоль ворот, но никто из его партнёров по команде здесь не успел на замыкание.

15' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Флориан Флеккер!!!

Огрызнулись контратакой хозяева, в ходе которой заработали угловой на левом фланге. Подача последовала за пределы штрафной площади на Флеккера, который умело принял мяч, после чего пальнул точно в левый нижний угол ворот.

14' С левого фланга угловой теперь подали "красные". Низкая подача последовала на ближнюю штангу, но там ближайший игрок ЛАСКа вынес мяч к центральной линии поля.

13' Угловой на правом фланге снова заработали футболисты "Ливерпуля". Цимикас выполнил подачу во вратарскую площадь, но там один из защитников хозяев выбил мяч в поле.

12' Постепенно тише становится на стадионе. Активно австрийские болельщики со старта поддерживали свою команду, но постепенно здесь становится тише.

11' Длинный заброс на правый фланг атаки следовал в направлении Доака, но получилось слишком сильно, так что мяч просто ушёл за лицевую линию.

10' В последние пять минут австрийцы не пересекают центральную линию поля с мячом, полностью сконцентрировавшись на обороне своих владений.