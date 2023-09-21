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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
ЛАСК
1:0
Первый тайм: 24'
Ливерпуль
0'
1:0
14' Гол
Флеккер Флориан
1:0. Гол Флориана Флекера (видео...

Ход матча

14'
Флеккер Флориан
(Хорват Саша)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 154
ЛАСК 3.9% (6)
X 2.6% (4)
Ливерпуль 93.5% (144)
0
выиграет ЛАСК, со счетом 2:1
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Ливерпуль
8.70
6.30
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1.40
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
7
Реннер
Рене
24
Хавель
Элиас
10
Цуль
Роберт
9
Любичич
Марин
62
Келлехер
Каомхин
43
Байчетич
Стефан
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
19
Эллиотт
Харви
3
Эндо
Ватару
38
Гравенберх
Райан
50
Доак
Бен
9
Нуньес
Дарвин
7
Диас
Луис
ЛАСК
3-4-3
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 2 0.67
Йовичич Бранко 1 0.33
Хорват Саша 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Роберт 1 0
Хорват Саша 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0
ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1
Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2

Результаты матчей

ЛАСК
Ливерпуль

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Тулуза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ливерпуль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ливерпуль
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тулуза
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Тулуза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЛАСК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ливерпуль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    Штрафной удар в глубине поля заработали гости. Цимикас выполнил навесную подачу в штрафную площадку, но там "бело-чёрные" сумели отбиться.
  • 23'
    Непросто "Ливерпулю" преодолевать массированные оборонительные порядки соперника. Всей командой сейчас австрийцы сосредоточились на своей трети поля.
  • 22'
    Цимикас со своего левого фланга сместился в центр и наносил удар по воротам соперника метров с 24, но получилось недостаточно сильно, да ещё и неточно.
  • 21'
    Диас с левого края попытался прорваться в чужую штрафную площадку, но потерял равновесие и упал, в результате чего атака "красных" захлебнулась.
  • 20'
    Дружно поют сейчас на трибунах болельщики ЛАСКа, у которых просто прекрасное настроение. Рассчитывают они сегодня увидеть итоговую победу своих любимцев над английским клубом.
  • 19'
    Передача на Гравенберха прошла на левый край штрафной площади хозяев, который пытался подготовить для себя удар, однако ему помешали соперники.
  • 18'
    Задумчив у кромки поля Юрген Клопп. Многих основных своих исполнителей он в этот вечер решил оставить на скамейке запасных, что может оказаться ошибкой.
  • 17'
    "Ливерпуль" провёл острую атаку правым краем, откуда Доак остро прострелил вдоль ворот, но никто из его партнёров по команде здесь не успел на замыкание.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Флориан Флеккер!!!
    Огрызнулись контратакой хозяева, в ходе которой заработали угловой на левом фланге. Подача последовала за пределы штрафной площади на Флеккера, который умело принял мяч, после чего пальнул точно в левый нижний угол ворот.
  • Угловой
    14'
    С левого фланга угловой теперь подали "красные". Низкая подача последовала на ближнюю штангу, но там ближайший игрок ЛАСКа вынес мяч к центральной линии поля.
  • Угловой
    13'
    Угловой на правом фланге снова заработали футболисты "Ливерпуля". Цимикас выполнил подачу во вратарскую площадь, но там один из защитников хозяев выбил мяч в поле.
  • 12'
    Постепенно тише становится на стадионе. Активно австрийские болельщики со старта поддерживали свою команду, но постепенно здесь становится тише.
  • 11'
    Длинный заброс на правый фланг атаки следовал в направлении Доака, но получилось слишком сильно, так что мяч просто ушёл за лицевую линию.
  • 10'
    В последние пять минут австрийцы не пересекают центральную линию поля с мячом, полностью сконцентрировавшись на обороне своих владений.
  • 9'
    В невысоком темпе сейчас проходит игра - никто никуда не торопится. Думаю, что ЛАСК доволен таким рисунком игры с более классным соперником.
  • Бонусы букмекеров
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    • 8'
      По центральной оси мерсисайдцы пытались пройти в чужие владения через короткий пас, но ничего не получилось - мяч был потерян.
    • Угловой
      7'
      Свой первый угловой на правом фланге сейчас заработали англичане. Но подача этого стандартного положения также не получилась опасной.
    • 6'
      Постепенно стартовый сумбур встречи стихает и игра начинает переходить в более спокойное русло. Ливерпульцы сейчас спокойно пасуются поперёк поля в центральной зоне.
    • 5'
      Первую контратаку провели гости, в ходе которой Нуньес ворвался на правый край штрафной площади и с острого угла пробил в борьбе с соперником - мяч улетел высоко на трибуны.
    • Угловой
      4'
      Ещё один угловой с правого фланга подали австрийцы, но снова ничего опасного у ворот Келлехера не произошло. Команда Юргена Клоппа пока что только защищается.
    • Угловой
      3'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева поля. Подача последовала от флажка на ближнюю штангу, но там всё было под контролем мерсисайдцев.
    • 2'
      Мощная поддержка сегодня у ЛАСКа, что, конечно, неудивительно, ведь в Линц нечасто приезжают признанные гранды европейского футбола.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЛАСК 1:0 Ливерпуль

    Исход игры
    ЛАСК
    3.8% (6)
    Ничья
    2.5% (4)
    Ливерпуль
    93.6% (147)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (86)
    Меньше
    28.33% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    61.67% (74)
    Нет
    38.33% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    28.7% (45)
    0:2 Ливерпуль
    17.2% (27)
    1:3 Ливерпуль
    14% (22)
    0:3 Ливерпуль
    7.6% (12)
    0:1 Ливерпуль
    3.8% (6)
    1:4 Ливерпуль
    1.3% (2)
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