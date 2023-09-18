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Лига Европы
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ЛАСК
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 47
ЛАСК 0% (0)
X 4.3% (2)
Ливерпуль 95.7% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Ливерпуль
9.50
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5.90
1.35
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 2 1
Йовичич Бранко 1 0.5
Хорват Саша 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Роберт 1 0
Хорват Саша 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0
ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1
Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2

Результаты матчей

ЛАСК
Ливерпуль

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЛАСК - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 47
    ЛАСК 0% (0)
    X 4.3% (2)
    Ливерпуль 95.7% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЛАСК
    Ничья
    Ливерпуль
    9.50
    Реклама, pari.ru
    5.90
    1.35
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    Прогнозы на матч ЛАСК - Ливерпуль

    Исход игры
    ЛАСК
    2% (1)
    Ничья
    4.1% (2)
    Ливерпуль
    93.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    34.7% (17)
    1:3 Ливерпуль
    20.4% (10)
    0:2 Ливерпуль
    18.4% (9)
    0:3 Ливерпуль
    12.2% (6)
    0:1 Ливерпуль
    4.1% (2)
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    ЛАСК
    Ливерпуль
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