да
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масопуст Лукаш
|2
|0.4
|Шранц Иван
|2
|0.4
|Юречка Вацлав
|1
|0.2
|Огбу Иго
|1
|0.2
|Валлем Конрад
|1
|0.2
|Тиджани Мухамед
|1
|0.2
|Юрасек Матей
|1
|0.2
|Мандоус Алеш
|0
|0
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|0
|1
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Тиджани Мухамед
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3