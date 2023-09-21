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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Серветт
0:2
Конец матча
Славия Прага
0'
27' Желтая карточка
Севрен Йоан
0:1
32' Гол
Масопуст Лукаш
36' Желтая карточка
Руй Стив
0:2
59' Гол
Огбу Иго
64' Желтая карточка
Бедья Крис
66' Желтая карточка
Дорли Оскар
79' Желтая карточка
Тиджани Мухамед
90' Желтая карточка
Провод Лукас
90' Желтая карточка
Мандоус Алеш
90'+6

Ход матча

27'
Севрен Йоан
 
32'
0:1
Масопуст Лукаш
36'
Руй Стив
 
52'
 
Зафеирис Христос
Шевчик Петр
52'
 
Тиджани Мухамед
Ван Бюрен Мик
59'
0:2
Огбу Иго
(Масопуст Лукаш)
64'
Бедья Крис
 
66'
 
Дорли Оскар
67'
Ондуа Гаэль
Дулин Давид
 
68'
Кривелли Энцо
Бедья Крис
 
68'
Гийемено Джереми
Кутеса Дерек
 
72'
 
Провод Лукас
Доудера Давид
72'
 
Юрасек Матей
Томич Михал
79'
 
Тиджани Мухамед
81'
Туати Хусейн
Антунес Алексис
 
84'
Роделен Ронни
Мазику Брэдли
 
87'
 
Юречка Вацлав
Думитреску Андрес
90'
 
Провод Лукас
90'
 
Мандоус Алеш

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 121
Серветт 14% (17)
X 40.5% (49)
Славия Прага 45.5% (55)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фрик
Джереми
77
Болла
Бендегуз
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
29
Бедья
Крис
28
Мандоус
Алеш
8
Масопуст
Лукаш
3
Голеш
Томаш
5
Огбу
Иго
29
Томич
Михал
22
Думитреску
Андрес
23
Шевчик
Петр
19
Дорли
Оскар
21
Доудера
Давид
6
Валлем
Конрад
14
Ван
Бюрен
Мик
Серветт
4-4-2
Славия Прага
3-4-2-1

История личных встреч

Серветт
Славия Прага

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
0:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масопуст Лукаш 2 0.4
Шранц Иван 2 0.4
Юречка Вацлав 1 0.2
Огбу Иго 1 0.2
Валлем Конрад 1 0.2
Тиджани Мухамед 1 0.2
Юрасек Матей 1 0.2
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 0 1
Масопуст Лукаш 1 0
Мандоус Алеш 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Тиджани Мухамед 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8
Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0
Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1
Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1

Результаты матчей

Серветт
Славия Прага

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Серветт
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Шериф
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шериф
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шериф
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Руй Стив получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Масопуст Лукаш бьет в цель!
    • 27'
      Севрен Йоан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Серветт 14% (17)
    X 40.5% (49)
    Славия Прага 45.5% (55)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Серветт 0:2 Славия Прага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 0:2 Славия Прага

    Исход игры
    Серветт
    14% (17)
    Ничья
    40.5% (49)
    Славия Прага
    45.5% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (44)
    1:2 Славия Прага
    23.1% (28)
    0:1 Славия Прага
    10.7% (13)
    2:1 Серветт
    8.3% (10)
    1:0 Серветт
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Славия Прага
    2.5% (3)
    1:3 Славия Прага
    1.7% (2)
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