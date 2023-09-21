  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Байер Л
2:0
Первый тайм: 24'
Хеккен
0'
1:0
10' Гол
Вирц Флориан
2:0
16' Гол
Адли Амин

Ход матча

10'
Вирц Флориан
(Бонифасе Виктор)
1:0
16'
Адли Амин
(Джака Гранит)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 124
Байер Л 98.4% (122)
X 0.8% (1)
Хеккен 0.8% (1)
0
выиграет Байер Л, со счетом 4:1
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Хеккен
1.10
Реклама, ligastavok.ru
24.00
Реклама, betcity.ru
49.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
20
Гримальдо
Алехандро
19
Телла
Нейтан
34
Джака
Гранит
25
Паласиос
Эсекиэль
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
21
Адли
Амин
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
17
Чилуфя
Эдвард
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
Байер Л
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адли Амин 1 1
Вирц Флориан 1 1
Джака Гранит 0 0
Бонифасе Виктор 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 1
Хрстич Срджан 3 0.6
Лаюни Амор 2 (1) 0.4
Рюгор Миккель 1 0.2
Густафссон Самуэль 1 0.2
Сонко Момоду 1 0.2
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 1
Рюгор Миккель 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Байер Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Байер Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2
Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0

Результаты матчей

Байер Л
Хеккен

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Молде
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Карабах
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Хеккен
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Карабах
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Хеккен
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Молде
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1.
Молде
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Карабах
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Байер Л
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хеккен
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Джака Гранит сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Адли Амин бьет в цель!
  • 10'
    Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Вирц Флориан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 93% завершится победой Байер Л.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.08. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.08 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 124
Байер Л 98.4% (122)
X 0.8% (1)
Хеккен 0.8% (1)
0
выиграет Байер Л, со счетом 4:1
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Хеккен
1.10
Реклама, ligastavok.ru
24.00
Реклама, betcity.ru
49.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Байер Л 2:0 Хеккен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Хеккен

Исход игры
Байер Л
98.4% (125)
Ничья
0.8% (1)
Хеккен
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.35% (74)
Меньше
35.65% (41)
Обе команды забьют
Да
35.65% (41)
Нет
64.35% (74)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
31.5% (40)
3:0 Байер Л
21.3% (27)
3:1 Байер Л
17.3% (22)
2:1 Байер Л
10.2% (13)
4:0 Байер Л
3.9% (5)
4:1 Байер Л
3.1% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Байер Л
Хеккен
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 