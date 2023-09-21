да
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адли Амин
|1
|1
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вирц Флориан
|1
|1
|Хофманн Йонас
|1
|1
|Джака Гранит
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5 (2)
|1
|Хрстич Срджан
|3
|0.6
|Лаюни Амор
|2 (1)
|0.4
|Рюгор Миккель
|1
|0.2
|Густафссон Самуэль
|1
|0.2
|Сонко Момоду
|1
|0.2
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|1
|1
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3