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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Байер Л
4:0
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
10' Гол
Вирц Флориан
2:0
16' Гол
Адли Амин
30' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
3:0
67' Гол
Бонифасе Виктор
4:0
70' Гол
Хофманн Йонас
90'+4

Ход матча

10'
Вирц Флориан
(Бонифасе Виктор)
1:0
16'
Адли Амин
(Джака Гранит)
2:0
30'
Тапсоба Эдмон
 
60'
Хофманн Йонас
Телла Нейтан
 
67'
Бонифасе Виктор
(Адли Амин)
3:0
70'
Хофманн Йонас
(Вирц Флориан)
4:0
71'
 
Хрстич Срджан
Густафссон Симон
73'
Гложек Адам
Бонифасе Виктор
 
73'
Фримпонг Жереми
Вирц Флориан
 
73'
Инкапье Пьеро
Тапсоба Эдмон
 
74'
 
Дабо Понтус
Ромео Аман
74'
 
Сонко Момоду
Сандберг Симон
76'
 
Хаммар Юхан
Оусоу Айхам
77'
Андрих Роберт
Джака Гранит
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 568 Количество передач 440
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 127
Байер Л 98.4% (125)
X 0.8% (1)
Хеккен 0.8% (1)
0
выиграет Байер Л, со счетом 4:1
да
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
20
Гримальдо
Алехандро
19
Телла
Нейтан
34
Джака
Гранит
25
Паласиос
Эсекиэль
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
21
Адли
Амин
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
17
Чилуфя
Эдвард
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
Байер Л
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адли Амин 1 1
Бонифасе Виктор 1 1
Вирц Флориан 1 1
Хофманн Йонас 1 1
Джака Гранит 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 1
Хрстич Срджан 3 0.6
Лаюни Амор 2 (1) 0.4
Рюгор Миккель 1 0.2
Густафссон Самуэль 1 0.2
Сонко Момоду 1 0.2
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапсоба Эдмон 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 1
Рюгор Миккель 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Байер Л
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3
Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2
Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0

Результаты матчей

Байер Л
Хеккен

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:3
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Карабах
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Молде
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Карабах
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Молде
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молде
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Тапсоба Эдмон получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Джака Гранит сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Адли Амин бьет в цель!
    • 10'
      Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Вирц Флориан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Байер Л 98.4% (125)
    X 0.8% (1)
    Хеккен 0.8% (1)
    0
    выиграет Байер Л, со счетом 4:1
    да
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Байер Л 4:0 Хеккен онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Хеккен

    Исход игры
    Байер Л
    98.4% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Хеккен
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.35% (74)
    Меньше
    35.65% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    35.65% (41)
    Нет
    64.35% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    31.5% (40)
    3:0 Байер Л
    21.3% (27)
    3:1 Байер Л
    17.3% (22)
    2:1 Байер Л
    10.2% (13)
    4:0 Байер Л
    3.9% (5)
    4:1 Байер Л
    3.1% (4)
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