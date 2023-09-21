Тур: 1. Стадион: ХСК Зриньски Мостар. Зрители: 5100
4:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолВан Бредероде Мирон
0:2
32' ГолМейнанс Свен
42' Желтая карточкаЯковльевич Слободан
0:3
44' ГолДе Вит Дани
1:3
48' ГолКожуль Звонимир
2:3
68' ГолЧорлука Йосип
3:3
71' ГолХрванович Алдин
72' Желтая карточкаХрванович Алдин
4:3
81' ГолКожуль Звонимир
82' Желтая карточкаКожуль Звонимир
83' Желтая карточкаKrunoslav Rendulic
90' Желтая карточкаКласи Йорди
90' Желтая карточкаБрадарич Филип
90'+7
Ход матча
10'
32'
0:2
44'
0:3
48'
1:3
68'
2:3
71'
72'
81'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
241 Количество передач 614
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
15
Радич
Стипе
50
Мемия
Керим
14
Балич
Андрия
25
Чуже
Марио
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
-
15 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
-
14 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Нирон ОмерВратарь
-
95 Сенич МатейЗащитник
- Защитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
24 Мишич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крунослав Рендулич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожуль Звонимир
|2
|2
|Чорлука Йосип
|1
|1
|Хрванович Алдин
|1
|1
|Малекинусич Матия
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахдо Майкель
|2
|0.4
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.4
|Мейнанс Свен
|2
|0.4
|Михайлович Джордже
|1
|0.2
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.2
|Де Вит Дани
|1
|0.2
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.2
|Павлидис Вангелис
|0
|0
|Карлссон Йеспер III
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Krunoslav Rendulic
|1
|0
|Брадарич Филип
|1
|0
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Хрванович Алдин
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Райан Мэттью
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
3
Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сараево - Зриньски 1:0 Зриньски - Посушье 0:1 Зриньски - ЛАСК 1:1 Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3
ЛАСК - Зриньски 2:1 Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0
Результаты матчей
Зриньски
АЗ Алкмаар
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Зриньски
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|8 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зриньски 4:3 АЗ Алкмаар
Исход игры
Зриньски
3.4% (4)
Ничья
7.7% (9)
АЗ Алкмаар
88.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмаар
50.4% (59)
0:1 АЗ Алкмаар
15.4% (18)
0:2 АЗ Алкмаар
12.8% (15)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:3 АЗ Алкмаар
6% (7)
0:3 АЗ Алкмаар
1.7% (2)
2:1 Зриньски
1.7% (2)
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