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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5100
Зриньски
4:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
10' Гол
Ван Бредероде Мирон
0:2
32' Гол
Мейнанс Свен
42' Желтая карточка
Яковльевич Слободан
0:3
44' Гол
Де Вит Дани
1:3
48' Гол
Кожуль Звонимир
2:3
68' Гол
Чорлука Йосип
3:3
71' Гол
Хрванович Алдин
72' Желтая карточка
Хрванович Алдин
4:3
81' Гол
Кожуль Звонимир
82' Желтая карточка
Кожуль Звонимир
83' Желтая карточка
Krunoslav Rendulic
90' Желтая карточка
Класи Йорди
90' Желтая карточка
Брадарич Филип
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Ван Бредероде Мирон
(Лахдо Майкель)
32'
0:2
Мейнанс Свен
42'
Яковльевич Слободан
 
44'
0:3
Де Вит Дани
(Павлидис Вангелис)
46'
Кожуль Звонимир
Балич Андрия
 
48'
Кожуль Звонимир
1:3
64'
Киш Томислав
Чанаджия Дарио
 
64'
 
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон
64'
 
Садик Ибраим
Лахдо Майкель
68'
Чорлука Йосип
(Кожуль Звонимир)
2:3
70'
Малекинусич Матия
Чуже Марио
 
70'
Хрванович Алдин
Тичинович Марио
 
71'
Хрванович Алдин
(Малекинусич Матия)
3:3
72'
Хрванович Алдин
 
81'
Брадарич Филип
Иванчич Антонио
 
81'
Кожуль Звонимир
(Малекинусич Матия)
4:3
82'
Кожуль Звонимир
 
83'
Krunoslav Rendulic
 
83'
 
Гаудмейн Кензо
Мейнанс Свен
87'
 
Одгор Йенс
Базур Рихедли
90'
 
Класи Йорди
90'
Брадарич Филип
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 241 Количество передач 614
  • 35 Владение мячом, % 65
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Зриньски 3.4% (4)
X 7.7% (9)
АЗ Алкмаар 88.9% (104)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
15
Радич
Стипе
27
Яковльевич
Слободан
50
Мемия
Керим
20
Иванчич
Антонио
14
Балич
Андрия
5
Чанаджия
Дарио
25
Чуже
Марио
99
Билбия
Неманья
91
Тичинович
Марио
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
Зриньски
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожуль Звонимир 2 2
Чорлука Йосип 1 1
Хрванович Алдин 1 1
Малекинусич Матия 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахдо Майкель 2 0.4
Ван Боммел Рубен 2 0.4
Мейнанс Свен 2 0.4
Михайлович Джордже 1 0.2
Хацидиакос Пантелис 1 0.2
Де Вит Дани 1 0.2
Ван Бредероде Мирон 1 0.2
Павлидис Вангелис 0 0
Карлссон Йеспер III 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Krunoslav Rendulic 1 0
Брадарич Филип 1 0
Кожуль Звонимир 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Хрванович Алдин 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 2 0
Де Вит Дани 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Райан Мэттью 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Результаты матчей

Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
3
Зриньски
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сараево - Зриньски 1:0 Зриньски - Посушье 0:1 Зриньски - ЛАСК 1:1 Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3
ЛАСК - Зриньски 2:1 Зриньски - ГОШК 3:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Зриньски - Урарту 2:3 Урарту - Зриньски 0:1 Зриньски - Посушье 3:1 Локомотив Загреб - Зриньски 0:3 Вараждин - Зриньски 1:3 Мура - Зриньски 1:0 Тузла Сити - Зриньски 3:0 Зриньски - Леотар 2:1 Вележ - Зриньски 0:1 Слога Добой - Зриньски 1:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0

Результаты матчей

Зриньски
АЗ Алкмаар

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Зриньски
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зриньски
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Легия
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Астон Вилла
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Зриньски
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зриньски
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Астон Вилла
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 3 - 4 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Павлидис Вангелис сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HSK Zrinjski Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Зриньски 3.4% (4)
    X 7.7% (9)
    АЗ Алкмаар 88.9% (104)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зриньски 4:3 АЗ Алкмаар

    Исход игры
    Зриньски
    3.4% (4)
    Ничья
    7.7% (9)
    АЗ Алкмаар
    88.9% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (76)
    Нет
    33.33% (38)
    Популярный счёт
    1:2 АЗ Алкмаар
    50.4% (59)
    0:1 АЗ Алкмаар
    15.4% (18)
    0:2 АЗ Алкмаар
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    1:3 АЗ Алкмаар
    6% (7)
    0:3 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
    2:1 Зриньски
    1.7% (2)
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